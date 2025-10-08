聽新聞
台中學生獎懲辦法 藍綠批照抄中央準則

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中市議員陳俞融等藍綠議員，質疑教育局提出的「台中市國小及國中學生獎懲辦法」閉門造車、複製貼上中央準則，最後仍予被查，要求補上民主程序。記者陳秋雲/攝影
台中市教育局訂定「台中市國民小學及國民中學學生獎懲辦法」，藍綠議員昨審查，質疑教育局「複製貼上」中央準則，未充分徵詢師生與家長意見，程序不夠民主，一度揚言退回草案。最終同意備查，但要求教育局補足廣納意見的程序。

教育局表示，草案曾徵詢台中市校長協會意見，並已公告廣徵意見；另針對不同規模學校，設有不同人數的獎懲或管教委員會，內容與中央準則「不盡相同」。

教育部訂「國民小學及國民中學學生獎懲辦法」準則，規範學校對學生的獎勵與懲處方式，強調以教育與輔導為核心，並保障學生對獎懲的申訴與陳述權。辦法要求學校設立獎懲委員會審議重大案件，推動「正向管教」理念，避免體罰與羞辱，讓獎懲制度兼具公平與教育性，國教法並要求各縣市訂定自治法規。

市議會昨進行法規委員會審議，民進黨議員江肇國指出，教育部的準則只是「最高參考」，台中市教育局應依實際狀況修訂細節，他批評教育局卻全部照抄，「議會還有什麼好審？」他批評教育局違背國教法精神，未因地制宜，忽略地方教育需求。

議員黃守達認為，獎懲制度攸關師生權益，教局應傾聽各界意見，不應草率「複製貼上」；陳俞融則關切準則中「正向管教」的具體定義與界線，質疑當師生對懲處認知不同時，誰來仲裁、如何保障學生申訴權？她強調，獎懲辦法的核心在教育學生，而非單純懲罰。

國民黨議員朱元宏批評教育局「閉門造車」，未廣納地方教師與家長意見，恐造成實務爭議。議員李中直言「既然只是抄中央，乾脆直接用教育部版本就好。」

法規委員會召集人黃馨慧最後裁示，該辦法予以備查，但教育局須依議員建議補足民主程序，確實納入地方與教育現場意見後，再公告實施。

江肇國 教育部

