南投焚化底渣 將可提供民間使用

南投縣政府昨在縣務會議通過修訂「焚化再生粒料使用作業要點」，未來垃圾焚化後的底渣，不只可以用在公共工程，也開放民間工程使用，並明定使用比例，方便工程單位依規採用。

南投縣因沒有焚化爐，垃圾需送外縣市焚化，每年約有5到6萬公噸垃圾送出，焚化後產生1.5到2萬噸底渣必須回運南投縣內處理。縣府2018年訂定的使用要點，原本只允許縣府單位、公所或縣轄公共工程使用底渣，近年環保政策強調資源循環，縣府決定修訂規定，讓民間工程也能用，增加底渣用途和使用量。

環保局指出，新修訂的要點明確規範「民間工程」可申請使用底渣，並訂定個案申請期限、提領作業及品質管理規則，確保再生粒料安全可靠。此外，對低密度透水混凝土或控制性低強度回填材料，每立方公尺至少須加入500公斤底渣；護欄、緣石、高壓或透水性混凝土地磚等，也應依規定比例優先使用焚化再生粒料。

環保局長李易書表示，此次修訂參考其他縣市作法，通過後將函送給工程單位周知使用，預估底渣使用量可增加到原來的1.8倍，有助提升縣內焚化再生粒料的再利用效率。