影／台灣設計展鹿港光雕秀搶先看 觀眾可燈籠投影互動
2025台灣設計展10月10日在彰化展開，今晚在鹿港公會堂「耀啟•彰化行」光雕秀試燈，展期每周五至周日晚間6點半至9點每半小時展演1次，民眾可體驗結合歷史、文化與未來想像的震撼光雕秀。
彰化縣長王惠美表示，這次光雕秀由在地青年團隊光滿樓公司負責，長達12分鐘的內容呈現整個彰化的歷史發展與脈絡，結合彰化地景與文化，融入工藝及民俗文化，搭配環繞音效，提供豐富視聽層次；觀眾可以用手機參與，創造屬於自己的「燈籠」，再投影到平面上增加互動感；也將100位孩子的彩繪作品透過AI技術轉化為動態光雕。
彰化縣府文化局表示，這場12分鐘的沉浸式光雕秀展演，在鹿港公會堂震撼登場，故事從1784年鹿港開港揭開序幕，商船雲集的繁榮景象栩栩如生；並呈現彰化傳統工藝包括木工、錫雕、春仔花、製鼓等，以及花壇迎燈排、鹿港龍王祭、跑水節、七番弄、放水燈等民俗慶典。也描繪彰化壯麗的田園風光，以及自行車、水五金、車用零件、輪胎等「行銷全球」的產業榮景，並將肉圓、爌肉飯、羊肉爐等在地美食呈現在光影。
「耀啟•彰化行」運用國際級光雕投影技術，透過鹿港公會堂正面與兩側電腦投射的沉浸式投影，營造包圍的沉浸氛圍，結合高流明硬體投射設備，讓百年建築化身為巨型光影畫布，彷彿置身時光流動之中。
