快訊

明起3天水氣增 這時東北季風增強「高溫跌破30度」

館長直播嗆「把賴清德狗頭斬下」 刑事局最快今送達通知書約做筆錄

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台灣設計展鹿港光雕秀搶先看 觀眾可燈籠投影互動

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
台灣設計展沉浸式光雕秀展演，在鹿港公會堂登場。圖／彰化縣政府提供
台灣設計展沉浸式光雕秀展演，在鹿港公會堂登場。圖／彰化縣政府提供

2025台灣設計展10月10日在彰化展開，今晚在鹿港公會堂「耀啟•彰化行」光雕秀試燈，展期每周五至周日晚間6點半至9點每半小時展演1次，民眾可體驗結合歷史、文化與未來想像的震撼光雕秀。

彰化縣長王惠美表示，這次光雕秀由在地青年團隊光滿樓公司負責，長達12分鐘的內容呈現整個彰化的歷史發展與脈絡，結合彰化地景與文化，融入工藝及民俗文化，搭配環繞音效，提供豐富視聽層次；觀眾可以用手機參與，創造屬於自己的「燈籠」，再投影到平面上增加互動感；也將100位孩子的彩繪作品透過AI技術轉化為動態光雕。

彰化縣府文化局表示，這場12分鐘的沉浸式光雕秀展演，在鹿港公會堂震撼登場，故事從1784年鹿港開港揭開序幕，商船雲集的繁榮景象栩栩如生；並呈現彰化傳統工藝包括木工、錫雕、春仔花、製鼓等，以及花壇迎燈排、鹿港龍王祭、跑水節、七番弄、放水燈等民俗慶典。也描繪彰化壯麗的田園風光，以及自行車、水五金、車用零件、輪胎等「行銷全球」的產業榮景，並將肉圓、爌肉飯、羊肉爐等在地美食呈現在光影。

「耀啟•彰化行」運用國際級光雕投影技術，透過鹿港公會堂正面與兩側電腦投射的沉浸式投影，營造包圍的沉浸氛圍，結合高流明硬體投射設備，讓百年建築化身為巨型光影畫布，彷彿置身時光流動之中。

2025台灣設計展10月10日在彰化展開，今晚在鹿港公會堂「耀啟•彰化行」光雕秀試燈。 圖／彰化縣政府提供
2025台灣設計展10月10日在彰化展開，今晚在鹿港公會堂「耀啟•彰化行」光雕秀試燈。 圖／彰化縣政府提供
台灣設計展沉浸式光雕秀展演在鹿港公會堂登場，故事從1784年鹿港開港揭開序幕，商船雲集的繁榮景象栩栩如生；並呈現彰化傳統工。圖／彰化縣政府提供
台灣設計展沉浸式光雕秀展演在鹿港公會堂登場，故事從1784年鹿港開港揭開序幕，商船雲集的繁榮景象栩栩如生；並呈現彰化傳統工。圖／彰化縣政府提供

鹿港 彰化

延伸閱讀

台灣設計展光雕秀試燈 鹿港公會堂化為巨型畫布

台灣設計展「殿氣現場」開展 林強與人間國寶演繹當代聲景

彰化大賣場停車場上演「活春宮」 民眾傻眼 男子判拘役20日

「2025台灣設計展－彰化行」　即將開「彰」

相關新聞

號誌少、車速快！民眾指台中市「這條路」太危險 民代爭取改善

台中市太平區太堤東路是太平與大里間的常用道路，但道路筆直、號誌少、車速快，其中光興路1463巷與太堤東路口更是危險路口，...

影／台灣設計展鹿港光雕秀搶先看 觀眾可燈籠投影互動

2025台灣設計展10月10日在彰化展開，今晚在鹿港公會堂「耀啟•彰化行」光雕秀試燈，展期每周五至周日晚間6點半至9點每...

2025台灣設計展「田尾行」 在地社團商家3活動同時動起來

2025台灣設計展在彰化兩天後開展，主場之一的田尾公路花園同一期間有多項活動，包括延續實境解謎的在地小旅行，今年設定「一...

影／6.4億打造海線運動新地標 清水國民暨兒童運動中心及親子館啟用

台中市清水國民暨兒童運動中心及親子館今天開幕，是首創結合親子館功能的全齡運動空間，兼具運動及育兒機能，自9月30日至10...

國慶連假中市5大活動登場 盧市長邀請全國民眾來台中

國慶連假將至，台中市政府精心規劃多場慶祝與觀光活動，從熱鬧繽紛的國慶晚會、升旗典禮，到親水體驗「瘋玩大安海」、人氣「搖滾...

串聯現有步道遠眺台中海線美景 沙鹿霞光步道完工啟用

串聯現有步道可遠眺台中海線美景，台中市沙鹿區霞光步道完工啟用，台中市政府觀旅局自台灣大道六段向南新建步道長度780公尺，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。