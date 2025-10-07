台灣設計展光雕秀試燈 鹿港公會堂化為巨型畫布
彰化縣政府配合2025台灣設計展規劃「耀啟•彰化行」光雕秀，今晚在鹿港公會堂試燈，將歷史、工藝、慶典、產業及美食等呈現在光影中，許多民眾到場拿手機捕捉畫面，驚呼連連。
彰化縣政府今晚於鹿港公會堂舉行試燈記者會，展演12分鐘沉浸式光雕秀，將百年建築化為巨型光影畫布，觀眾彷彿置身時光流動之中。
彰化縣長王惠美致詞表示，光雕秀從1784年鹿港開港揭開序幕，並呈現彰化傳統工藝木工、錫雕、春仔花、製鼓等，以及花壇迎燈排、鹿港龍王祭、跑水節、七番弄、放水燈等民俗慶典。
王惠美說，彰化田園風光及自行車、水五金、車用零件、輪胎等產業榮景，肉圓、爌肉飯、羊肉爐等在地美食皆投射在建築牆上，以光影訴說彰化故事，深刻感受地方獨特魅力，最後以科技感的未來光景收束，展現彰化邁向創新與永續決心。
縣府表示，台灣設計展將於10月10日至26日正式展出，光雕秀於每週五至週日下午6時30分至晚間9時登場，每半小時展演1次。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言