台灣設計展光雕秀試燈 鹿港公會堂化為巨型畫布

彰化縣政府配合2025台灣設計展規劃「耀啟•彰化行」光雕秀，今晚在鹿港公會堂試燈，將歷史、工藝、慶典、產業及美食等呈現在光影中，許多民眾到場拿手機捕捉畫面，驚呼連連。

彰化縣政府今晚於鹿港公會堂舉行試燈記者會，展演12分鐘沉浸式光雕秀，將百年建築化為巨型光影畫布，觀眾彷彿置身時光流動之中。

彰化縣長王惠美致詞表示，光雕秀從1784年鹿港開港揭開序幕，並呈現彰化傳統工藝木工、錫雕、春仔花、製鼓等，以及花壇迎燈排、鹿港龍王祭、跑水節、七番弄、放水燈等民俗慶典。

王惠美說，彰化田園風光及自行車、水五金、車用零件、輪胎等產業榮景，肉圓、爌肉飯、羊肉爐等在地美食皆投射在建築牆上，以光影訴說彰化故事，深刻感受地方獨特魅力，最後以科技感的未來光景收束，展現彰化邁向創新與永續決心。

縣府表示，台灣設計展將於10月10日至26日正式展出，光雕秀於每週五至週日下午6時30分至晚間9時登場，每半小時展演1次。