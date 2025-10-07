2025台灣設計展「田尾行」 在地社團商家3活動同時動起來

2025台灣設計展在彰化兩天後開展，主場之一的田尾公路花園同一期間有多項活動，包括延續實境解謎的在地小旅行，今年設定「一起探索花鄉田尾的種子故事」，另有適合坐輪椅長者的手做課程，主照顧者可獲3小時喘息去逛公路花園。

社團法人田尾休閒農業協會今表示，探索田尾種子故事的魔豆花園解謎，在過去點入網路平台檢視線索的基礎上，今年把線索、地圖都放進虛擬空間，參加者上網按圖索驥找謎底；魔豆花園主要展場「綠色好宅」在台灣設計展期間舉辦花卉 顏料創作展，也有植物染DIY等著遊客參加。

田尾公路花園業者不時看到長者坐輪椅，由家屬或外籍看護工推著參觀各園藝商店，雙方都很辛苦，因此與長照機構合作試辦喘息照顧的盆栽組合DIY活動，限12名長者參加，到商家組合植物、享用餐點，長照機構人員接手照顧長者，家屬可放心遊覽公路花園3小時。

台灣設計展期間，田尾鄉農會本月18日、19日舉辦花現美好田尾產業文化活動計畫-植物產地市集活動，今年邀請全國植栽達人合計80個單位參展，約60單位展售各式多肉植物、觀葉植物，15個3章1Q農特產品展售，喜歡植物的民眾不可錯過。