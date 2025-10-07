快訊

號誌少、車速快！民眾指台中市「這條路」太危險 民代爭取改善

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市議員黃佳恬今表示，已為中光興路1463巷與太堤東路口爭取增設紅綠燈號誌，同時還有移除兩側路口障礙物等配套，路況有望改善。圖／黃佳恬提供
台中市太平區太堤東路是太平與大里間的常用道路，但道路筆直、號誌少、車速快，其中光興路1463巷與太堤東路口更是危險路口，日前甚至還發生一起超速自摔的死亡車禍。經過市議員黃佳恬爭取，她今特別辦說明會，表示已為此爭取增設紅綠燈號誌以及移除兩側路口障礙物等配套，路況有望改善。

黃佳恬說，因多次獲接陳情，甚至有幼兒園家長表示為了安全「寧可繞遠路也不敢直接通行」直指光興路1463巷與太堤東路口因車速普遍過快，加上轉角貨櫃與鐵皮阻礙視線，實在危險。

她說，該處巷內有幼兒園、社區活動中心、關懷據點、住家，且工廠眾多，還有車籠埔消防分隊，人車出入眾多，也是居民與孩童的必經的路口，讓當地居民憂心不已。所幸經過一年多持續爭取，市府終於將針對1463巷增設新交通號誌、畫設減速標線、裝置測速照相，同時移除兩側路口障礙物，路況將獲改善，讓居民有可以安心回家的路。

黃佳恬呼籲，用路人應遵守號誌行駛、降低車速，保護自己及他人用路安全，讓當地學童、住戶安心回家。

