國慶連假中市5大活動登場 盧市長邀請全國民眾來台中

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
市長盧秀燕歡迎市民參與國慶升旗典禮，並展示早鳥紀念禮「三用照明檯燈」。中市府提供
國慶連假將至，台中市政府精心規劃多場慶祝與觀光活動，從熱鬧繽紛的國慶晚會、升旗典禮，到親水體驗「瘋玩大安海」、人氣「搖滾台中」音樂祭及國際動畫影展，活動內容豐富多元，讓全民共享歡慶氛圍。台中市長盧秀燕7日於市政會議表示，今年國慶系列活動兼具文化、藝術與休閒元素，展現城市魅力，活動相當精彩，邀請大家國慶來台中。

盧秀燕說明，今年國慶晚會由台中市政府主辦，將於10月9日晚間在文心森林公園圓滿戶外劇場登場，節目以「中華民國」、「台灣味」、「台中Style」三大主軸串聯，內容精彩可期。

盧秀燕提醒民眾活動採自由入場制，不需索票，但座位有限，將於當日下午4時30分開放排隊入場。若場內座位額滿，園區內也設有大型螢幕播放實況，方便民眾現場觀賞。

此外，10月10日上午8時，台中市政府循往例於府前廣場將舉辦國慶升旗典禮，邀請市民一同為國家慶生。市府貼心準備5,000份「 三用照明檯燈 」作為早鳥紀念禮，早上6時30分起發放，送完為止。歡迎市民參與升旗典禮，共同慶祝國家生日。

為了迎接國慶連假，市府各單位也推出多項精彩活動。盧秀燕指出，觀光旅遊局在10月10日推出「瘋玩大安海」觀光推廣活動，於大安濱海樂園規劃多元水域遊憩體驗，包括立式划槳SUP、風箏衝浪、先鋒舟及水上魔毯，由專業教練現場指導，即使初學者也能安心體驗。

現場亦可參與草地泡泡派對、特色市集等親子活動，適合闔家同樂，詳細資訊可至「大玩台中」臉書與IG查詢。

另外，除了10月9日至10月10日的活動外，台中指標性音樂盛事「搖滾台中」音樂祭，將於10月11日至12日(週六、週日)在圓滿戶外劇場接力開唱。今年邁入第18屆，邀請超過50組國內外樂團登台，包括日本、韓國、香港、泰國與新加坡等國際團隊，呈現多元音樂風格。

盧秀燕表示，今年活動延續與日本富士搖滾音樂祭合作的成功經驗，讓樂迷不用出國，也能感受亞洲音樂能量的熱烈交流。

同時，第11屆「台中國際動畫影展」將於10月11日至18日在大魯閣新時代威秀影城舉行，今年以「動畫有感世界」為主題，吸引來自全球104個國家、近3,000件作品參賽，更首度設立長片競賽單元，活動內容豐富、票價親民。盧秀燕邀請全台動畫迷趁國慶假期來台中觀賞國際級佳作，感受影像創作的無限魅力。

盧秀燕強調，今年國慶連假，台中從升旗典禮、晚會演出到親水體驗、音樂祭及影展，活動最豐富、氣氛最熱鬧，展現城市文化活力與多元風貌。誠摯邀請全國朋友，國慶連假一起來台中。

國慶連假台中市5大活動陸續登場，市長盧秀燕邀請全國民眾一起來台中。中市府提供
