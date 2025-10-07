串聯現有步道遠眺台中海線美景 沙鹿霞光步道完工啟用

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市政府觀旅局推動海線觀光發展，今年8月全新完工的沙鹿霞光步道，自台灣大道六段向南新建步道長度780公尺，投入經費約2000萬元，步道新設生態廊道、休憩座椅、導覽牌及植栽解說牌等設施。圖／台中市觀旅局提供
串聯現有步道可遠眺台中海線美景，台中市沙鹿區霞光步道完工啟用，台中市政府觀旅局自台灣大道六段向南新建步道長度780公尺，投入經費約2000萬元，步道新設生態廊道、休憩座椅、導覽牌及植栽解說牌等設施，沿途可遠眺沙鹿、清水、梧棲等海線市鎮，天氣晴朗還能一睹美麗海景。

台中市觀旅局長陳美秀表示，此次工程從台灣大道六段與國道三號交會處一路延伸至鎮南路，串連既有步道斷點，透過多項改善措施將步道提升至更友善的使用環境。工程中將原有部分土路及礫石路面鋪設為透水鋪面，大幅提升行走的安全性與舒適性。

民眾白天到訪健行駐足欣賞海線風光，步道沿線也增設符合景觀特色的夜間照明設施，讓民眾在夜晚也能安心漫步，體驗不同的步道氛圍，提供民眾更豐富多元的遊憩選擇。

觀旅局表示，沙鹿霞光步道以遼闊視野和豐富生態深受在地居民喜愛，此次延伸改善工程完工後，讓遊客能走進山林，享受自然，也能進一步體驗沙鹿的在地文化與特色。

觀旅局表示，此步道適合規劃一日遊體驗健行樂趣，附近有知名地標沙鹿之翼與沙鹿車站附近的許多在地美食、老店、特色伴手禮，更可順道至今年8月開始營運的台中海洋館參觀。

