老派出所退休了！南投平靜所重建 暫遷廬山辦公

南投仁愛鄉平靜派出所使用至今40年，建物老舊且空間狹窄，縣警局編列約4800萬元進行拆除重建工程，為確保警勤工作不中斷，平靜所今起暫時遷往廬山國小附近（精英村中華巷18號）辦理業務，並已設置明顯指示標誌，方便民眾辨識。

南投縣警察局指出，平靜派出所位居仁愛鄉海拔逾1200公尺山區，肩負守護當地平靜、精英及廬山地區治安與交通安全之責，但其警所建築於1985年5月竣工，使用至今超過40年，建物已老舊且空間狹窄，為此編列約4800萬元重建。

由於，平靜派出所坐落在原鄉，經向原住民族委員會辦理用地取得及相關前置作業後，該警所拆除重建工程也於今年9月中旬對外公開招標，待發包後施工；為確保民眾報案及洽公權益不受影響，平靜所暫時移地辦公，確保警勤工作不中斷。

仁愛警分局表示，平靜派出所從今天起暫時遷移至廬山國小附近（南投縣仁愛鄉精英村中華巷18號）辦理相關業務，已設置明顯派出所指示及標誌，方便民眾辨識，聯絡電話049-2970195維持不變，如有需求仍可照常撥打或前往新址洽辦。

而平靜派出所雖因重建工程暫時遷移，但各項勤務與服務均不受影響，警力將持續深入社區、強化巡邏能量，全力維護地方治安與民眾安全；若重建工程順利，最快2027年完工啟用，平靜所將能以更完善的環境與設施，持續守護在地居民。