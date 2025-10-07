快訊

老派出所退休了！南投平靜所重建 暫遷廬山辦公

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投仁愛鄉平靜派出所使用至今40年，建物老舊狹窄，縣警局規畫拆除重建，今起暫遷廬山國小附近（精英村中華巷18號）辦公。圖／仁愛警分局提供
南投仁愛鄉平靜派出所使用至今40年，建物老舊狹窄，縣警局規畫拆除重建，今起暫遷廬山國小附近（精英村中華巷18號）辦公。圖／仁愛警分局提供

南投仁愛鄉平靜派出所使用至今40年，建物老舊且空間狹窄，縣警局編列約4800萬元進行拆除重建工程，為確保警勤工作不中斷，平靜所今起暫時遷往廬山國小附近（精英村中華巷18號）辦理業務，並已設置明顯指示標誌，方便民眾辨識。

南投縣警察局指出，平靜派出所位居仁愛鄉海拔逾1200公尺山區，肩負守護當地平靜、精英及廬山地區治安與交通安全之責，但其警所建築於1985年5月竣工，使用至今超過40年，建物已老舊且空間狹窄，為此編列約4800萬元重建。

由於，平靜派出所坐落在原鄉，經向原住民族委員會辦理用地取得及相關前置作業後，該警所拆除重建工程也於今年9月中旬對外公開招標，待發包後施工；為確保民眾報案及洽公權益不受影響，平靜所暫時移地辦公，確保警勤工作不中斷。

仁愛警分局表示，平靜派出所從今天起暫時遷移至廬山國小附近（南投縣仁愛鄉精英村中華巷18號）辦理相關業務，已設置明顯派出所指示及標誌，方便民眾辨識，聯絡電話049-2970195維持不變，如有需求仍可照常撥打或前往新址洽辦。

而平靜派出所雖因重建工程暫時遷移，但各項勤務與服務均不受影響，警力將持續深入社區、強化巡邏能量，全力維護地方治安與民眾安全；若重建工程順利，最快2027年完工啟用，平靜所將能以更完善的環境與設施，持續守護在地居民。

國道客運慘淡！台中規劃四大轉運中心....議員憂成蚊子館

國道客運營運衰退，客運量較疫情前衰退36%，收入也大減42%，台北轉運站出現蚊子月台窘境。台中市規劃興建四大轉運中心，議...

宮廟會計數錢數到「媽媽手」 體外震波助擺脫疼痛

許姓婦人在宮廟擔任會計超過30年，長年數鈔票，她後來雙手曾罹患腕隧道症候群，又因「媽媽手」導致手指與手腕疼痛再次就醫。台...

老派出所退休了！南投平靜所重建 暫遷廬山辦公

南投仁愛鄉平靜派出所使用至今40年，建物老舊且空間狹窄，縣警局編列約4800萬元進行拆除重建工程，為確保警勤工作不中斷，...

國道客運沒人搭...載客率衰退近4成 學者提解方：應複合式經營

疫情爆發期間，原本搭乘客運的民眾改變搭乘習慣，國道客運載客量大減近4成，疫後迄今人潮仍未復甦；台中興建四大轉運中心，議員...

長者據點與公托並存意見分歧 沙鹿區公所：明晚開說明會

台中沙鹿埔子市民活動中心規畫為長者據點，因地方托嬰需求大，有家長希望增設公托，但地方里長擔心長、幼共用會互相干擾；沙鹿區...

國慶晚會在台中、升旗也要熱鬧 台中市府將送出6000支限量紀念燈

雙十國慶將至，今年國慶晚會睽違8年回到台中，9日晚上將在文心森林公園圓滿戶外劇場盛大登場。台中市長盧秀演表示，除了國慶日...

