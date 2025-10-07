快訊

輝達台灣總部卡關有解？T12成新選項 球在輝達手上

檢察官問怎知「京華城一放手100億」？柯文哲：台北市房價都很貴

救災國軍「摸頭殺」送帽給小女孩 本人發聲：那刻付出辛勞都值得了

聽新聞
0:00 / 0:00

國道客運沒人搭...載客率衰退近4成 學者提解方：應複合式經營

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中豐原轉運中心。圖／台中市政府提供
台中豐原轉運中心。圖／台中市政府提供

疫情爆發期間，原本搭乘客運的民眾改變搭乘習慣，國道客運載客量大減近4成，疫後迄今人潮仍未復甦；台中興建四大轉運中心，議員憂心恐淪為蚊子館。學者建議，轉運中心應該複合式經營，成為小型生活圈，吸引人流，並導入智慧化管理及祭出優惠票價，或是與觀光業者合作推聯合套票，多管齊下，才可帶動運輸量。

逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任吳皇昇表示，過去台中市國道客運、市區公車、計程車等站點分散各處，不僅造成周邊交通壅塞，民眾轉乘也不便。轉運中心就是將這些分散的節點「整合為一」，但不僅是服務單一的「國道客運站」，應是「多功能、複合式的交通樞紐」。

吳皇昇說，受疫情影響，民眾使用交通工具的習慣出現巨幅變化，加上駕駛缺乏，國道客運只能加薪留人才，人事成本大增，但運量又未回升，國道客運面臨雙重挑戰，不能只是被動地等待運量回升，建議可將轉運中心的營運從「運輸」導向「服務與體驗」，引入商業設施、餐飲、零售，甚至規劃共享辦公室，透過複合式經營，讓轉運中心成為小型生活圈，吸引人流、金流，也帶動運輸流。

吳皇昇說，國道客運應導入智慧化管理，提供即時的交通資訊、便捷的線上購票與轉乘規劃APP，讓民眾體驗到比開車更便利的公共運輸。另可與TPASS通勤月票結合，或與觀光業者合作，推出車票加景點的聯合套票，吸引外地旅客搭客運來台中觀光。

吳皇昇強調，轉運中心的建設仍屬必要，透過硬體建設的到位，以及後續軟體服務與營運策略的創新，轉運中心可以不淪為蚊子館，反而轉變為帶動城市發展的新地標。

國道客運 蚊子館

延伸閱讀

國道客運慘淡！台中規劃四大轉運中心....議員憂成蚊子館

連假第2日省道車多雍塞 公路局估明13地雷路段須留意

新北敬老愛心卡將加碼到600點 適用國道客運增至85條

基隆國道客運2088B、2088C今增班行駛 林沛祥力促符合更多通勤者需求

相關新聞

國道客運慘淡！台中規劃四大轉運中心....議員憂成蚊子館

國道客運營運衰退，客運量較疫情前衰退36%，收入也大減42%，台北轉運站出現蚊子月台窘境。台中市規劃興建四大轉運中心，議...

宮廟會計數錢數到「媽媽手」 體外震波助擺脫疼痛

許姓婦人在宮廟擔任會計超過30年，長年數鈔票，她後來雙手曾罹患腕隧道症候群，又因「媽媽手」導致手指與手腕疼痛再次就醫。台...

老派出所退休了！南投平靜所重建 暫遷廬山辦公

南投仁愛鄉平靜派出所使用至今40年，建物老舊且空間狹窄，縣警局編列約4800萬元進行拆除重建工程，為確保警勤工作不中斷，...

國道客運沒人搭...載客率衰退近4成 學者提解方：應複合式經營

疫情爆發期間，原本搭乘客運的民眾改變搭乘習慣，國道客運載客量大減近4成，疫後迄今人潮仍未復甦；台中興建四大轉運中心，議員...

長者據點與公托並存意見分歧 沙鹿區公所：明晚開說明會

台中沙鹿埔子市民活動中心規畫為長者據點，因地方托嬰需求大，有家長希望增設公托，但地方里長擔心長、幼共用會互相干擾；沙鹿區...

國慶晚會在台中、升旗也要熱鬧 台中市府將送出6000支限量紀念燈

雙十國慶將至，今年國慶晚會睽違8年回到台中，9日晚上將在文心森林公園圓滿戶外劇場盛大登場。台中市長盧秀演表示，除了國慶日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。