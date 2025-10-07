聽新聞
國道客運沒人搭...載客率衰退近4成 學者提解方：應複合式經營
疫情爆發期間，原本搭乘客運的民眾改變搭乘習慣，國道客運載客量大減近4成，疫後迄今人潮仍未復甦；台中興建四大轉運中心，議員憂心恐淪為蚊子館。學者建議，轉運中心應該複合式經營，成為小型生活圈，吸引人流，並導入智慧化管理及祭出優惠票價，或是與觀光業者合作推聯合套票，多管齊下，才可帶動運輸量。
逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任吳皇昇表示，過去台中市國道客運、市區公車、計程車等站點分散各處，不僅造成周邊交通壅塞，民眾轉乘也不便。轉運中心就是將這些分散的節點「整合為一」，但不僅是服務單一的「國道客運站」，應是「多功能、複合式的交通樞紐」。
吳皇昇說，受疫情影響，民眾使用交通工具的習慣出現巨幅變化，加上駕駛缺乏，國道客運只能加薪留人才，人事成本大增，但運量又未回升，國道客運面臨雙重挑戰，不能只是被動地等待運量回升，建議可將轉運中心的營運從「運輸」導向「服務與體驗」，引入商業設施、餐飲、零售，甚至規劃共享辦公室，透過複合式經營，讓轉運中心成為小型生活圈，吸引人流、金流，也帶動運輸流。
吳皇昇說，國道客運應導入智慧化管理，提供即時的交通資訊、便捷的線上購票與轉乘規劃APP，讓民眾體驗到比開車更便利的公共運輸。另可與TPASS通勤月票結合，或與觀光業者合作，推出車票加景點的聯合套票，吸引外地旅客搭客運來台中觀光。
吳皇昇強調，轉運中心的建設仍屬必要，透過硬體建設的到位，以及後續軟體服務與營運策略的創新，轉運中心可以不淪為蚊子館，反而轉變為帶動城市發展的新地標。
