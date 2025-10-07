長者據點與公托並存意見分歧 沙鹿區公所：明晚開說明會

台中沙鹿埔子市民活動中心規畫為長者據點，因地方托嬰需求大，有家長希望增設公托，但地方里長擔心長、幼共用會互相干擾；沙鹿區長劉素幸表示，明晚將開說明會，聽取各方意見，目前朝向長者據點與公托並存方式規劃，讓老少都能獲得照顧，一舉數得。

沙鹿區長劉素幸表示，沙鹿區人口已突破10萬人，但公托家數太少，年輕父母希望沙鹿多些收托場所，新啟用的埔子市民活動中心目前規劃長者據點和公托並存，老少都能得到照顧。

讀者投訴指出，台中市人口持續成長，最新統計已突破286萬人，年輕家庭在各行政區落腳，托育資源的可近性與可負擔性，成為市民最關心的生活議題之一。據審計報告指出，沙鹿區的公托候補比為全市最高，顯示當地家長對公托設施有極高需求。

至今年8月底，沙鹿區未滿2歲人口1326人，區內公、私立托嬰中心只有4家，公托1家，收托人數25人；私托3家，收托人數124人；居家托育人員231人，收托人數462人。家長常說，托嬰中心選擇少，別說公托進不去，連私托都要很早卡位。且僅有一處公托，現在候補人數排到將近150人，小孩排到兩歲可能都還進不去。

面對這股托育壓力，台中市政府著手盤點沙鹿地區的可用場域，希望能擴充公共托育空間。又以民國112年啟用的「埔子市民活動中心」因地點便利、空間充足，被評估為最具潛力的設置點。這項構想在地方上卻引發不同聲音。

沙鹿區埔子里長蔡伶青表示，她和台中市副議長顏莉敏都支持要該里新設公托，符合年輕夫妻需求，她們爭取設在埔子里已規劃的社會住宅內，同時有公托和日照中心功能。

蔡伶青表示，埔子里近幾年人口成長很快，長者關懷據點開設的教室幾乎都滿人，該里設的多功能活動中心可滿足長者需求，長者的許多課程和活動多，有些活動較吵雜，如果公托同時設在活動中心不適合。

部分人士也認為，活動中心空間有限，若將托嬰設施與長者活動共用，恐造成雙方互相干擾，兩者作息與需求存在明顯差異，恐影響使用品質，也可能引發鄰里間的摩擦；另一名當地年輕爸爸表示，他們是雙薪家庭，第一胎幸運抽中梧棲三民托嬰中心入托，公托照顧品質佳，減輕經濟壓力，讓他們有信心生第二胎；然而第二胎登記沙鹿、梧棲公托皆排百名之外，久候無望，只能邊工作邊育兒，身心俱疲，盼政府增設公托名額，讓年輕家庭能安心生養。

一名當地原住民媽媽提到，她育有三名子女，前兩胎皆順利入托沙鹿公托，讓她大大減輕育兒壓力。但第三胎卻等了一年多才順利入托。她坦言，許多人勸她改送私托，但她始終信任公托的照顧品質，也深知其對年輕家庭的重要性。她強調，育兒雖幸福卻辛苦，政府應加快公托設立腳步，讓更多家長能安心托育，讓孩子們在安全、健康、快樂的環境中成長，沙鹿區如果可以馬上新增一家公托，她一定舉雙手贊成！

讀者說，公托與長者據點的需求並非不能共存。台中規劃公托「空間並行」模式早已行之有年，目前已有西屯鵬程托嬰中心、烏日東園托嬰中心、東區泉源托嬰中心、新社托嬰中心、南區長春托嬰中心、外埔馬鳴托嬰中心6處成功案例，其中更有5處為「活動中心＋公托」案例，可見運行順利。透過空間分區、使用時段調整與社區協調機制，活動中心完全有機會同時滿足長者休閒與幼兒托育的雙重功能。