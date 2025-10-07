國慶晚會在台中、升旗也要熱鬧 台中市府將送出6000支限量紀念燈

雙十國慶將至，今年國慶晚會睽違8年回到台中，9日晚上將在文心森林公園圓滿戶外劇場盛大登場。台中市長盧秀演表示，除了國慶日前一天的晚會，雙十當天上午市府會自辦升旗典禮，為了鼓勵民眾多多參與，現場會送出限量6000支紀念燈，是實用的三合一燈具。

台中市政府今天舉行市政會議，盧秀燕說，這周末是國慶連假，台中準備好非常多的大型活動迎接全國各地民眾，除了9日晚上的國慶晚會，10日開始在大安濱海樂園有「瘋玩大安海」，11、12日在圓滿劇場的「搖滾台中」，以及11日開始的台中國際動畫影展。

盧秀燕表示，10月10日當天上午，市府也會循往例自辦升旗典禮，上午8時在市政大樓前廣場；為鼓勵市民參與，市府有準備早鳥獎勵，上午6時半起發放限量6000支國慶紀念燈具，這支燈具可以當手電筒、檯燈和露營燈，不同型態有不同發光模式，非常實用，發完為止要領要快。

觀光旅遊局長陳美秀專案報告國慶晚會，場地方面，整個文心森林公園可以容納超過1.4萬人，且就在捷運站旁，交通非常方便；晚會下午6時半開始，市府4時半開放民眾排隊免費入場，無須索票，先到先入，若劇場近6000個座位已滿，工作人員會引導到戶外草坪區，有架設400吋直播螢幕。

陳美秀表示，今年國慶晚會有3大主題，中華民國、台灣味、台中Style，「中華民國」意象包含傳統國慶迎賓、唱國歌，「台灣味」邀請到本土綜藝天王天后胡瓜、白冰冰等人，也邀請客家、原住民歌手展現多元文化，最後壓軸的「台中Style」，則有台中出身的玖壹壹、血肉果汁機等樂團演出。

交通方面，陳美秀鼓勵搭乘大眾交通運輸，圓滿戶外劇場就在中捷文心森林公園站外，無論搭高鐵、台鐵還是公車都很方便，若要自駕，市府也規畫了6000席汽車格與6000席機車格；當天部分路段如向上路二段下午2時起封閉，提醒市民注意相關資訊避免壅塞。