台鐵五權站推站員落軌涉案人是街友 殺人未遂送辦畫面曝光

黃子佼涉肇事逃逸？本人發聲明喊冤 親還原車禍過程

花蓮「挖土機超人」感染致敗血症病逝 醫揭最有可能感染這細菌

國慶晚會在台中、升旗也要熱鬧 台中市府將送出6000支限量紀念燈

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示，雙十國慶當天上午市府會自辦升旗典禮，現場發放限量6000支國慶紀念燈，是三合一的超實用禮物。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕表示，雙十國慶當天上午市府會自辦升旗典禮，現場發放限量6000支國慶紀念燈，是三合一的超實用禮物。圖／台中市政府提供

雙十國慶將至，今年國慶晚會睽違8年回到台中，9日晚上將在文心森林公園圓滿戶外劇場盛大登場。台中市長盧秀演表示，除了國慶日前一天的晚會，雙十當天上午市府會自辦升旗典禮，為了鼓勵民眾多多參與，現場會送出限量6000支紀念燈，是實用的三合一燈具。

台中市政府今天舉行市政會議，盧秀燕說，這周末是國慶連假，台中準備好非常多的大型活動迎接全國各地民眾，除了9日晚上的國慶晚會，10日開始在大安濱海樂園有「瘋玩大安海」，11、12日在圓滿劇場的「搖滾台中」，以及11日開始的台中國際動畫影展。

盧秀燕表示，10月10日當天上午，市府也會循往例自辦升旗典禮，上午8時在市政大樓前廣場；為鼓勵市民參與，市府有準備早鳥獎勵，上午6時半起發放限量6000支國慶紀念燈具，這支燈具可以當手電筒、檯燈和露營燈，不同型態有不同發光模式，非常實用，發完為止要領要快。

觀光旅遊局長陳美秀專案報告國慶晚會，場地方面，整個文心森林公園可以容納超過1.4萬人，且就在捷運站旁，交通非常方便；晚會下午6時半開始，市府4時半開放民眾排隊免費入場，無須索票，先到先入，若劇場近6000個座位已滿，工作人員會引導到戶外草坪區，有架設400吋直播螢幕。

陳美秀表示，今年國慶晚會有3大主題，中華民國、台灣味、台中Style，「中華民國」意象包含傳統國慶迎賓、唱國歌，「台灣味」邀請到本土綜藝天王天后胡瓜、白冰冰等人，也邀請客家、原住民歌手展現多元文化，最後壓軸的「台中Style」，則有台中出身的玖壹壹、血肉果汁機等樂團演出。

交通方面，陳美秀鼓勵搭乘大眾交通運輸，圓滿戶外劇場就在中捷文心森林公園站外，無論搭高鐵、台鐵還是公車都很方便，若要自駕，市府也規畫了6000席汽車格與6000席機車格；當天部分路段如向上路二段下午2時起封閉，提醒市民注意相關資訊避免壅塞。

陳美秀補充，國慶連假期間除了各大活動，「台中通」App也推出超過1100家優惠商店，包含旅宿業優惠，歡迎使用；國慶晚會的直播平台包含網路與電視，無法到現場的民眾也可以線上參與。

國慶晚會睽違8年回到台中，市府推出多項活動、優惠，盼吸引全國民眾連假期間到台中遊玩。圖／聯合報系資料照
國慶晚會睽違8年回到台中，市府推出多項活動、優惠，盼吸引全國民眾連假期間到台中遊玩。圖／聯合報系資料照

國慶

