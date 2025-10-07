快訊

台鐵五權站推站員落軌涉案人是街友 殺人未遂送辦畫面曝光

黃子佼涉肇事逃逸？本人發聲明喊冤 親還原車禍過程

花蓮「挖土機超人」感染致敗血症病逝 醫揭最有可能感染這細菌

彰化小學生發起「卡片超人行動」 300張手寫祝福卡送暖光復鄉學子

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化和東國小學生在師長親手寫下祝福卡片，鼓勵受災中的光復鄉學子。圖／和東國小提供
彰化和東國小學生在師長親手寫下祝福卡片，鼓勵受災中的光復鄉學子。圖／和東國小提供

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，從災害發生至今，民眾化身「鏟子超人」前往光復鄉協助救災，彰化和東國小學生在師長的引導下，300多名師生親手寫下祝福卡片，鼓勵受災中的光復鄉學子，校方將集結卡片全數寄到光復國中以及光復商工。

中秋節三天連假過後，和東國小舉辦「送祝福到光復」活動，20個班級，近300名師生當「卡片超人」，在卡片上寫上祝福文字，三年級教師張丞瑄說，這場災難讓學生了解不是所有的英雄都穿著披風，有無數善心人士不斷投入救援行動，用行動溫暖了災民的心，也讓大家體會「同島一命」的真諦。

三年級學生許少瑜表示，看到新聞報導裡的大哥哥、大姐姐因為災情影響，學校暫時不能上課，覺得很辛苦，寫了祝福的卡片，希望能帶給他們力量，願他們平安健康。

和東國小柯伯儒校長表示，學生用心、字跡工整的寫卡片，要送將祝福到光復國中及光復商工，兩所學校學生人數約300人，因此也會寄約300張卡片到學校去，願受災的學子們感受溫暖，長大之後也成為別人生命中的超人。

彰化和東國小學生在師長親手寫下祝福卡片，鼓勵受災中的光復鄉學子。圖／和東國小提供
彰化和東國小學生在師長親手寫下祝福卡片，鼓勵受災中的光復鄉學子。圖／和東國小提供
彰化和東國小學生在師長的引導下，300多名師生親手寫下祝福卡片，鼓勵受災中的光復鄉學子。圖／和東國小提供
彰化和東國小學生在師長的引導下，300多名師生親手寫下祝福卡片，鼓勵受災中的光復鄉學子。圖／和東國小提供

光復鄉 馬太鞍溪 中秋節

延伸閱讀

彰化大賣場停車場上演「活春宮」 民眾傻眼 男子判拘役20日

花蓮災民慨嘆家園淹掉 一站式服務領慰助金

永豐金捐千萬扶助花蓮教育

「2025台灣設計展－彰化行」　即將開「彰」

相關新聞

國道客運慘淡！台中規劃四大轉運中心....議員憂成蚊子館

國道客運營運衰退，客運量較疫情前衰退36%，收入也大減42%，台北轉運站出現蚊子月台窘境。台中市規劃興建四大轉運中心，議...

宮廟會計數錢數到「媽媽手」 體外震波助擺脫疼痛

許姓婦人在宮廟擔任會計超過30年，長年數鈔票，她後來雙手曾罹患腕隧道症候群，又因「媽媽手」導致手指與手腕疼痛再次就醫。台...

國道客運沒人搭...載客率衰退近4成 學者提解方：應複合式經營

疫情爆發期間，原本搭乘客運的民眾改變搭乘習慣，國道客運載客量大減近4成，疫後迄今人潮仍未復甦；台中興建四大轉運中心，議員...

長者據點與公托並存意見分歧 沙鹿區公所：明晚開說明會

台中沙鹿埔子市民活動中心規畫為長者據點，因地方托嬰需求大，有家長希望增設公托，但地方里長擔心長、幼共用會互相干擾；沙鹿區...

國慶晚會在台中、升旗也要熱鬧 台中市府將送出6000支限量紀念燈

雙十國慶將至，今年國慶晚會睽違8年回到台中，9日晚上將在文心森林公園圓滿戶外劇場盛大登場。台中市長盧秀演表示，除了國慶日...

彰化小學生發起「卡片超人行動」 300張手寫祝福卡送暖光復鄉學子

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，從災害發生至今，民眾化身「鏟子超人」前往光復鄉協助救災，彰化和東國小學生在師長的引導下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。