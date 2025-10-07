彰化小學生發起「卡片超人行動」 300張手寫祝福卡送暖光復鄉學子

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，從災害發生至今，民眾化身「鏟子超人」前往光復鄉協助救災，彰化和東國小學生在師長的引導下，300多名師生親手寫下祝福卡片，鼓勵受災中的光復鄉學子，校方將集結卡片全數寄到光復國中以及光復商工。

中秋節三天連假過後，和東國小舉辦「送祝福到光復」活動，20個班級，近300名師生當「卡片超人」，在卡片上寫上祝福文字，三年級教師張丞瑄說，這場災難讓學生了解不是所有的英雄都穿著披風，有無數善心人士不斷投入救援行動，用行動溫暖了災民的心，也讓大家體會「同島一命」的真諦。

三年級學生許少瑜表示，看到新聞報導裡的大哥哥、大姐姐因為災情影響，學校暫時不能上課，覺得很辛苦，寫了祝福的卡片，希望能帶給他們力量，願他們平安健康。