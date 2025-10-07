國慶晚會在台中 開放民眾排隊免費入場

快訊

中央社／ 台中7日電

國慶晚會將於9日晚在台中市圓滿戶外劇場舉行，台中市長盧秀燕今天表示，要觀賞的民眾不需索票，可於當天下午4時30分起免費排隊進場，文心森林公園也有大型螢幕直播。

台中市觀光旅遊局長陳美秀上午在市政會議中專案報告「114年國慶晚會在台中」表示，今年以「中華民國、台灣味、台中style」等3大亮點為主軸，帶來融合傳統與創新的匯演，歡迎各界民眾與歸國僑胞到台中。

晚會節目包括胡瓜、白冰冰、陽帆、葉璦菱等雙王雙后再現鑽石舞台秀及在地樂團玖壹壹、血肉果汁機台式嘻哈演出，還有九天民俗技藝團、台灣特技團、台中市交響樂團、青年高中舞蹈團等，並由20大工商團體大編制合唱國歌及國旗歌。

盧秀燕指出，有很多民眾想要索票觀賞國慶晚會，想要進場不用索票，當天下午4時30分開放排隊免費進場，但因現場已有僑委會安排的數千名僑胞，還有出席的中央官員等，無法進場的民眾，也會在文心森林公園設置大型螢幕直播。

盧秀燕提醒要到場的民眾，儘量搭乘大眾交通工具，當天有100多輛僑胞專車前來，圓滿劇場周邊的向上路（文心路到惠文路段）從下午2時到晚上12時將雙向路段封閉，由於9日當天仍是正常上班日，請交通局製作圖卡提醒市民避開管制路段，以免交通壅塞。

此外，國慶日上午台中市將舉行升旗典禮，盧秀燕說，參加的民眾有早鳥小物，今年的早鳥禮物是三合一燈具6000份，具有手電筒、檯燈、露營燈等3功能，10日上午6時30分起開始發放，發完為止。

國慶 盧秀燕

