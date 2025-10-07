快訊

台鐵五權站推站員落軌涉案人是街友 殺人未遂送辦畫面曝光

黃子佼涉肇事逃逸？本人發聲明喊冤 親還原車禍過程

花蓮「挖土機超人」感染致敗血症病逝 醫揭最有可能感染這細菌

聽新聞
0:00 / 0:00

國道客運慘淡！台中規劃四大轉運中心....議員憂成蚊子館

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中四大轉運中心之一的「水湳轉運中心」。圖／台中市府提供
台中四大轉運中心之一的「水湳轉運中心」。圖／台中市府提供

國道客運營運衰退，客運量較疫情前衰退36%，收入也大減42%，台北轉運站出現蚊子月台窘境。台中市規劃興建四大轉運中心，議員憂心未來運量不足，將成為蚊子館；另有議員質疑，市府規劃4大轉運中心獨漏海線與屯區，海線居民得先花1小時到市區搭車，要求正視問題。交通局表示，台中仍有交通轉乘需求，不會淪為蚊子館。

台中市長盧秀燕上任後規劃四大轉運中心，分別為豐原、大台中、水湳及烏日，豐原轉運中心已完工啟用；大台中轉運中心預定明年啟用；水湳轉運中心進度超前，可望明年上半年竣工；烏日轉運中心正在規劃中。

無黨籍市議員吳佩芸指出，根據交通部統計資料，國道客運從2019年8138萬搭乘人次，2024年只剩下約5476萬人次，減少近三至四成。台中水湳轉運中心與大台中轉運中心將陸續完工啟用，還有規劃中的烏日轉運中心，質疑是否有辦法撐起這麼多座轉運中心？未來恐變成蚊子館。

吳佩芸說，許多轉運中心是多年前就已經規劃的，但疫情過後運量雪崩式下降，也是未來趨勢，過去的政策規劃若已不合時宜，就應該檢討，避免公共建設投入龐大經費，卻淪為閒置設施。

民進黨市議員楊典忠說，海線民眾對外交通極為不便，國道客運僅剩台中港直達台北的路線，甚至沒有直達高雄、台南的班次，清水、大甲居民要前往北部，要先花一個多小時到朝馬轉運站搭車，相當耗時。不過市府規劃轉運中心8座僅剩4座，質疑盧秀燕任內刻意將海線、屯區轉運中心從市政藍圖中刪除，讓海線在台中市交通發展更邊緣化。

交通局長葉昭甫表示，當初規劃轉運中心時，已考量國道路線及未來可能增加的運量。以豐原轉運中心為例，目前已有國道客運進駐，可分擔區域型公車運量，並連接鐵路；水湳轉運中心在規劃時，也衡量會經過台中市的國道路線及未來走向，規劃42個席位；大台中轉運中心亦有整合市區公車系統。

葉昭甫說，以國道路線運量觀察，目前台北市與台中市的運量尚有維持，非六都及南部縣市則相對偏弱。台中市民仍有交通轉乘需求，短期內轉運中心不會淪為蚊子館。

至於海線沒有轉運中心，葉昭甫提到，市府近年在大甲火車站前整合公車路線，完成長廊式候車亭；沙鹿轉運站則要配合鐵路高架與捷運藍線整體性規劃建置。

國道客運 蚊子館

延伸閱讀

台中電動公車占比落後台北、高雄 交通局：交車後躍升六都第二

台中公車載客量六都唯一「不增反減」議員：別讓學生大熱天騎YouBike

台中中賓立體停車場動工明年10月試營運 未來有空橋通中國醫

台中國慶推交通暢遊套票 不限次數搭捷運、公車最低只要180元

相關新聞

國道客運慘淡！台中規劃四大轉運中心....議員憂成蚊子館

國道客運營運衰退，客運量較疫情前衰退36%，收入也大減42%，台北轉運站出現蚊子月台窘境。台中市規劃興建四大轉運中心，議...

宮廟會計數錢數到「媽媽手」 體外震波助擺脫疼痛

許姓婦人在宮廟擔任會計超過30年，長年數鈔票，她後來雙手曾罹患腕隧道症候群，又因「媽媽手」導致手指與手腕疼痛再次就醫。台...

國道客運沒人搭...載客率衰退近4成 學者提解方：應複合式經營

疫情爆發期間，原本搭乘客運的民眾改變搭乘習慣，國道客運載客量大減近4成，疫後迄今人潮仍未復甦；台中興建四大轉運中心，議員...

長者據點與公托並存意見分歧 沙鹿區公所：明晚開說明會

台中沙鹿埔子市民活動中心規畫為長者據點，因地方托嬰需求大，有家長希望增設公托，但地方里長擔心長、幼共用會互相干擾；沙鹿區...

國慶晚會在台中、升旗也要熱鬧 台中市府將送出6000支限量紀念燈

雙十國慶將至，今年國慶晚會睽違8年回到台中，9日晚上將在文心森林公園圓滿戶外劇場盛大登場。台中市長盧秀演表示，除了國慶日...

彰化小學生發起「卡片超人行動」 300張手寫祝福卡送暖光復鄉學子

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，從災害發生至今，民眾化身「鏟子超人」前往光復鄉協助救災，彰化和東國小學生在師長的引導下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。