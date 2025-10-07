國道客運慘淡！台中規劃四大轉運中心....議員憂成蚊子館

國道客運營運衰退，客運量較疫情前衰退36%，收入也大減42%，台北轉運站出現蚊子月台窘境。台中市規劃興建四大轉運中心，議員憂心未來運量不足，將成為蚊子館；另有議員質疑，市府規劃4大轉運中心獨漏海線與屯區，海線居民得先花1小時到市區搭車，要求正視問題。交通局表示，台中仍有交通轉乘需求，不會淪為蚊子館。

台中市長盧秀燕上任後規劃四大轉運中心，分別為豐原、大台中、水湳及烏日，豐原轉運中心已完工啟用；大台中轉運中心預定明年啟用；水湳轉運中心進度超前，可望明年上半年竣工；烏日轉運中心正在規劃中。

無黨籍市議員吳佩芸指出，根據交通部統計資料，國道客運從2019年8138萬搭乘人次，2024年只剩下約5476萬人次，減少近三至四成。台中水湳轉運中心與大台中轉運中心將陸續完工啟用，還有規劃中的烏日轉運中心，質疑是否有辦法撐起這麼多座轉運中心？未來恐變成蚊子館。

吳佩芸說，許多轉運中心是多年前就已經規劃的，但疫情過後運量雪崩式下降，也是未來趨勢，過去的政策規劃若已不合時宜，就應該檢討，避免公共建設投入龐大經費，卻淪為閒置設施。

民進黨市議員楊典忠說，海線民眾對外交通極為不便，國道客運僅剩台中港直達台北的路線，甚至沒有直達高雄、台南的班次，清水、大甲居民要前往北部，要先花一個多小時到朝馬轉運站搭車，相當耗時。不過市府規劃轉運中心8座僅剩4座，質疑盧秀燕任內刻意將海線、屯區轉運中心從市政藍圖中刪除，讓海線在台中市交通發展更邊緣化。

交通局長葉昭甫表示，當初規劃轉運中心時，已考量國道路線及未來可能增加的運量。以豐原轉運中心為例，目前已有國道客運進駐，可分擔區域型公車運量，並連接鐵路；水湳轉運中心在規劃時，也衡量會經過台中市的國道路線及未來走向，規劃42個席位；大台中轉運中心亦有整合市區公車系統。

葉昭甫說，以國道路線運量觀察，目前台北市與台中市的運量尚有維持，非六都及南部縣市則相對偏弱。台中市民仍有交通轉乘需求，短期內轉運中心不會淪為蚊子館。

至於海線沒有轉運中心，葉昭甫提到，市府近年在大甲火車站前整合公車路線，完成長廊式候車亭；沙鹿轉運站則要配合鐵路高架與捷運藍線整體性規劃建置。