宮廟會計數錢數到「媽媽手」 體外震波助擺脫疼痛

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中慈濟醫院張欽凱醫師在門診，為患者實施體外震波治療。圖／台中慈濟醫院提供
許姓婦人在宮廟擔任會計超過30年，長年數鈔票，她後來雙手曾罹患腕隧道症候群，又因「媽媽手」導致手指與手腕疼痛再次就醫。台中慈濟醫院復健醫學部醫師張欽凱考量病人無法暫停工作，採用體外震波治療優先處理疼痛，一段療程後已逐漸好轉。

許婦表示，春節期間宮廟香客雲集、善款踴躍，點鈔工作量暴增，最忙碌的時候點鈔機故障，她連日雙手一張張數錢，手腕與大拇指疼痛感愈來愈明顯，服用止痛藥硬撐沒有緩解。復健醫學部醫師張欽凱檢查發現，她雙手大拇指肌腱明顯發炎，診斷為狹窄性肌腱滑膜炎，俗稱媽媽手，其他手指關節也有發炎情況。醫師提醒婦人，手指與手腕已過度使用，必須讓雙手充分休息，避免病情反覆發作。

張欽凱醫師指出，「媽媽手」不只出現在家庭主婦，美容美髮業、手搖飲店員、廚師，及需要反覆運用手部力量的運動員，都是高風險族群。初期病人透過冰敷、適度休息，多能逐漸復原，但若疼痛持續不退就需進一步治療。

許姓婦人工作責任感強，短時間內無法停工，醫師評估後，建議採用體外震波治療，俗稱骨震波，先處理疼痛問題再配合生活調整。

張欽凱說明，體外震波治療原理是以低能量作用於患部，透過干擾神經傳導及促進身體釋放鎮痛物質，減輕慢性疼痛。震波能量可分解肌腱內鈣化物，促進微血管生成、改善血液循環，幫助軟組織修復與再生。

張欽凱表示，體外震波治療常用於足底筋膜炎、網球肘、五十肩等肌筋膜疼痛，及鈣化性或慢性肌腱炎。但急性發炎或感染、凝血功能異常、孕婦和青少年靠近生長板部位不適合。

許婦工作還要兼顧家庭，間隔4周才回診繼續治療。療程進行到第6次時，疼痛已明顯減輕。張欽凱指出，體外震波仍屬自費項目，通常3到5天治療一次，療程次數依患部狀況而定。治療後可能出現輕微紅腫，冰敷即可。

許多病人治療後能立即感受疼痛緩解，療程結束後，組織還會在數周內持續修復。張欽凱醫師提醒，即使症狀改善不代表完全痊癒，仍須注意日常生活中的不良姿勢，或長時間重複使用同一肌肉與關節，避免復發。

