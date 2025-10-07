視力大減竟是視神經中風 豐原醫院跨科醫療成功搶救他視力

一名70歲老翁開過白內障，有天清晨突視力大減，幾乎看不見，轉診至衛福部豐原醫院，眼科呂姿瑢醫師發現患者瞳孔尚有明顯光反應，診斷為少見且易被忽略的「視神經眼中風」，調整治療策略，搶救視神經灌流，鼓勵病人持續進行高壓氧治療，讓原本幾近全盲的眼睛，恢復至視力0.3。

衛福部豐原醫院眼科呂姿瑢醫師表示，這類突發性視力喪失常被民眾俗稱為「眼中風」，臨床診斷依成因區分，可涵蓋視網膜動脈阻塞、靜脈阻塞，及缺血性視神經病變，又稱「視神經中風」，視神經中風為急性視神經灌流不足所致，常見的致病因素為代謝症候群、心血管疾病、阻塞性睡眠呼吸中止症，或服用特定藥物。

呂姿瑢表示，視神經眼中風常發生於50歲以上族群，尤其是清晨起床時，典型症狀包括單眼突發性視力模糊、視野缺損、視覺變暗或如同有黑布遮住的感覺，若有視神經盤結構異常，也可能因眼球壓力急速變化而導致。

呂姿瑢指出，所有眼中風治療中，現行並無單一的有效治癒方式，因病因不同，病癒後也有所差異，她提醒病患發生症狀即早就醫，把握黃金治療時間。

衛福部豐原醫院高壓氧中心主任蔡政龍表示，當視神經灌流不足導致細胞缺氧，視神經細胞功能會迅速惡化，透過高壓氧治療，能在高壓環境下提高血液中氧氣的溶解度，使氧氣濃度提升約10倍，有助於缺血的神經細胞恢復功能，減少進一步損傷。

呂姿瑢表示，具慢性疾病史的中高齡族群，應定期接受眼底檢查，尤其患有糖尿病、高血壓或血脂異常者，建議進行視神經與視網膜評估，以利早期發現、及時介入治療。她強調，任何單眼突發性視力模糊或視野變化，及早就醫，把握治療契機。