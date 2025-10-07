快訊

不吃保健品也不戒酒 79歲長壽研究者堅持實踐兩個「抗衰老習慣」

小資福音？iPhone 17e傳明年上半年登場「有A19晶片和動態島」

光復鄉今恢復上班課！學生難掩興奮 家長「借車」接送：交通太亂了

聽新聞
0:00 / 0:00

視力大減竟是視神經中風 豐原醫院跨科醫療成功搶救他視力

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
視神經中風為急性視神經灌流不足所致，常見的致病因素為代謝症候群、心血管疾病、阻塞性睡眠呼吸中止症，或服用特定藥物。圖／衛福部豐原醫院提供
視神經中風為急性視神經灌流不足所致，常見的致病因素為代謝症候群、心血管疾病、阻塞性睡眠呼吸中止症，或服用特定藥物。圖／衛福部豐原醫院提供

一名70歲老翁開過白內障，有天清晨突視力大減，幾乎看不見，轉診至衛福部豐原醫院，眼科呂姿瑢醫師發現患者瞳孔尚有明顯光反應，診斷為少見且易被忽略的「視神經眼中風」，調整治療策略，搶救視神經灌流，鼓勵病人持續進行高壓氧治療，讓原本幾近全盲的眼睛，恢復至視力0.3。

衛福部豐原醫院眼科呂姿瑢醫師表示，這類突發性視力喪失常被民眾俗稱為「眼中風」，臨床診斷依成因區分，可涵蓋視網膜動脈阻塞、靜脈阻塞，及缺血性視神經病變，又稱「視神經中風」，視神經中風為急性視神經灌流不足所致，常見的致病因素為代謝症候群、心血管疾病、阻塞性睡眠呼吸中止症，或服用特定藥物。

呂姿瑢表示，視神經眼中風常發生於50歲以上族群，尤其是清晨起床時，典型症狀包括單眼突發性視力模糊、視野缺損、視覺變暗或如同有黑布遮住的感覺，若有視神經盤結構異常，也可能因眼球壓力急速變化而導致。

呂姿瑢指出，所有眼中風治療中，現行並無單一的有效治癒方式，因病因不同，病癒後也有所差異，她提醒病患發生症狀即早就醫，把握黃金治療時間。

衛福部豐原醫院高壓氧中心主任蔡政龍表示，當視神經灌流不足導致細胞缺氧，視神經細胞功能會迅速惡化，透過高壓氧治療，能在高壓環境下提高血液中氧氣的溶解度，使氧氣濃度提升約10倍，有助於缺血的神經細胞恢復功能，減少進一步損傷。

呂姿瑢表示，具慢性疾病史的中高齡族群，應定期接受眼底檢查，尤其患有糖尿病、高血壓或血脂異常者，建議進行視神經與視網膜評估，以利早期發現、及時介入治療。她強調，任何單眼突發性視力模糊或視野變化，及早就醫，把握治療契機。

中風 視力 中高齡族群

延伸閱讀

年紀越大視力越模糊？專家示警：6種狀況恐讓你開車變危險

最新傷勢曝！成功嶺新兵打靶「左眼球粉碎」 漏夜搶救輸80袋血命危

一天點兩滴就好 科學家發明眼藥水取代老花眼鏡

老花眼鏡走入歷史？研究：每天點1款藥水 近視可改善維持兩年

相關新聞

宮廟會計數錢數到「媽媽手」 體外震波助擺脫疼痛

許姓婦人在宮廟擔任會計超過30年，長年數鈔票，她後來雙手曾罹患腕隧道症候群，又因「媽媽手」導致手指與手腕疼痛再次就醫。台...

視力大減竟是視神經中風 豐原醫院跨科醫療成功搶救他視力

一名70歲老翁開過白內障，有天清晨突視力大減，幾乎看不見，轉診至衛福部豐原醫院，眼科呂姿瑢醫師發現患者瞳孔尚有明顯光反應...

西螺大橋未能升格古蹟 文史團體槓彰縣府

目前均被彰化、雲林列為歷史建築的西螺大橋，近日文史團體同時向兩縣申請改登錄為縣定古蹟，審查結果卻決議維持現有歷史建築地位...

緩解駕駛荒！台中公車司機 2年加薪8千元

全台公車駕駛缺工老化問題嚴重，薪水不符合期待是重要原因。台中市政府2023年起透過調整運價，要求客運業者同步為駕駛加薪，...

想看國慶焰火注意！南投封1交流道2橋 市區各種禁入大交管

2025國慶焰火周五登場，今年由南投縣首度承辦，敲定在貓羅溪畔施放，市區已掛出各種禁止進入或左右轉等管制標示；縣府提醒，...

2025台灣設計展「田尾行」開啟美學想像 商家：希望不被看穿

2025台灣設計展在彰化倒數計時，縣長王惠美今到展場之一的田尾鄉關心「田尾行」布展進度，對田尾街道已有濃厚的布展氣氛圍，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。