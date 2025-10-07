聽新聞
西螺大橋未能升格古蹟 文史團體槓彰縣府

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
文史團體近日申請將西螺大橋從歷史建築改登錄為縣定古蹟，彰化縣文化資產審議委員會卻決議維持現有文資地位，被文史團體抨擊與專業意見相左。記者簡慧珍／攝影
目前均被彰化、雲林列為歷史建築西螺大橋，近日文史團體同時向兩縣申請改登錄為縣定古蹟，審查結果卻決議維持現有歷史建築地位，被文史團體抨擊與專業意見相左，彰化縣文化局表示，這是兩縣委員聯合現場勘查與審議的結果，縣府尊重學者專家的專業審議意見。

文史團體在臉書以「文化前進實驗室」為名，公布彰化縣文資委員會的審查意見，聲稱「以當時技術，今天來說算是簡易的鋼桁架，類似橋梁很多，甚至已呈現老舊的疲態，是可作為時代見證，但價值性非為多高，不需要指定為古蹟」。

文史團體引用雲林縣政府2004年委託雲科大教授劉銓芝團隊執行的西螺大橋調查研究，顯示「西螺大橋全長1939公尺，工程浩大，橋梁採華倫式桁架結構，相當罕見，對當時營建技術有相當的貢獻。西螺大橋不僅為當時聯繫台灣南北往來交通必經之道，建成時亦為遠東第一大橋。」文史團體痛批彰化縣政府的說法完全與專業研究相左。

彰化縣八卦山文化協會理事長蔣敏全也表示，西螺大橋過去五分仔車在橋上通行，承載南北甘蔗、物資和人車運輸的歷史記憶，很值得登錄為縣定古蹟。

西螺大橋北半段在溪州鄉轄區，鄉長江淑芬說，她爺爺是蔗農，小火車往來西螺大橋運甘蔗是她兒時記憶的一部分，縣政府爭取經費整修西螺大橋煥然一新，若能升級為縣定古蹟，將有助文化觀光。

彰化縣文化局表示，針對「西螺大橋提報指定古蹟案」，彰化縣與雲林縣文化資產審議會專案小組今年9月24日聯合現場勘查及會議審議，委員認為現今仍有多座同類橋梁存在，其獨特性與保存價值尚不足以支持指定為古蹟，維持其「歷史建築」身分，縣府尊重專家學者的專業審議意見。

西螺大橋 古蹟 彰化 歷史建築 橋梁

