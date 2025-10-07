聽新聞
緩解駕駛荒！台中公車司機 2年加薪8千元

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
台中公車司機2年加薪8000元，駕駛表示「很有感」，可以在物價上漲的時代支撐家庭開銷，也能用於照護家中長輩。圖／台中市政府提供
台中公車司機2年加薪8000元，駕駛表示「很有感」，可以在物價上漲的時代支撐家庭開銷，也能用於照護家中長輩。圖／台中市政府提供

全台公車駕駛缺工老化問題嚴重，薪水不符合期待是重要原因。台中市政府2023年起透過調整運價，要求客運業者同步為駕駛加薪，前年調漲4000元，今年7月再漲4000元，司機表示「真的很有感」，對維持家庭開銷、照顧長輩都有很大幫助。

全國市區客運的駕駛人數近10年減少約1000人，平均年齡超過50歲，各地湧現駕駛缺工潮。台中市有238條市區公車路線，每日發車8000多班次、服務20萬人次乘客，目前共有1226名公車駕駛，約有200人缺口，近年減班、縮減路線成常態。

台中市交通局2019年起為緩解缺工，3度調整客運運價，每公里合理營運成本從2019年的43.12元，調升至目前的51.19元，漲幅約18%；市府也要求客運業者調漲駕駛薪水，2023年先漲4000元，今年7月再漲4000元。

交通局長葉昭甫表示，經2次調薪，駕駛薪資水準顯著提升，不只照顧現有駕駛員，也吸引更多人加入。

交通局指出，加薪迄今約3個月，市區客運駕駛流失狀況已經有所緩解，至於是否回升待後續觀察；市府會持續根據物價波動等條件，與業者溝通，滾動式調整營運成本。

客運業者表示，這次運價提升的收入幾乎都用於調薪，薪水上漲後，人員波動已較平穩，也有新血加入；不過，薪資只是公車駕駛就業環境一部分，其他如整體交通狀況、不合理客訴都是令駕駛備受壓力的因素，公司會持續輔導，也盼社會大眾給「司機大哥」更多鼓勵。

台中客運張姓駕駛表示，2年內加薪8000元「感覺差很多」，更有動力服務乘客；曾姓駕駛也說，近年物價上漲，生活壓力大，加薪對維持家庭開銷幫助很大。

