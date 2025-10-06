想看國慶焰火注意！南投封1交流道2橋 市區各種禁入大交管

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
2025國慶焰火周五登場，今年由南投縣首度承辦，敲定在貓羅溪畔施放，市區已掛出各種禁止進入或左右轉等管制標示；縣府提醒，除一般道路交管進入，國3南投交流道當天中午起封閉，情人橋、綠美橋入夜禁行，建議民眾善用接駁服務。

南投建縣以來首次承辦國慶焰火，縣府嚴陣以待，為結合茶博活動，會場擇定於南投縣會展中心，敲定於貓羅溪畔施放，焰火秀全長約40分鐘，將分成12段主題，更首創「七彩水墨焰火」，將施放4萬3885發焰火彈，總數為近10年之最。

針對國慶焰火活動當天，縣府也公告交通管制措施，南投市區及會場周邊不少路口近期陸續掛出相關道路管制標示，包含禁止進入、禁止左（右）轉、禁止停車等標示牌，管制時間大多自10日中午12時起晚上12時，民眾務必留意遵守。

縣府表示，國道3號南投交流道當天中午12時起全面封閉，車輛改道下名間、中興交流道，會場周邊東至東閔路、北至中華路、南至祖祠路、育樂路（信義街至綠美橋）、芳美路（民族路至綠美橋）車輛禁行，居民下午5時前可憑證通行。

此外，鄰近焰火施放地點的情人橋、綠美橋，考量其限重及安全問題，情人橋自當天下午5時起啟動管制，禁止行人通行；綠美橋原則上自中午起僅供行人通行，下午5時起嚴禁人員逗留佇立，晚上7時起須全面淨空，人車均禁止通行。

由於交管路段眾多，縣府建議善用接駁車，其中南投市南崗工業區、中興新村牌樓、草屯草鞋墩夜市、環鴻安輪廠及名間欣美園區、豬事文化園區6地設有接駁站，附近有停車場地，可接駁前往會場周邊華陽路、祖祠路、東閔路、芳美路。

