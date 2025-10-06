彰化聯合婚禮10月7-9日受理報名 採古禮迎親限50對新人
彰化縣今年的聯合婚禮活動訂11月29日，在永靖成美文化園舉行，限額50對，另備取10對，10月7日上午10時至10月9日下午5時受理報名，是以中式婚禮為主題，藉由傳統古禮迎親、奉茶等儀式，讓新人與親友感受台灣婚俗文化。
彰化縣聯合婚禮將由縣長王惠美擔任證婚人，並頒與新人結婚書約，除縣府贈送禮品外，另有其他贊助商提供眾多禮品。
縣府民政處表示，報名參加聯合婚禮的新人，必須已完成結婚登記，或未婚並符合法定結婚的要件，並在活動前（11月29日）完成結婚登記，參加新人其中一方須設籍在彰化縣，或在彰化縣就業者，因此須檢附在職證明，報名前已完成結婚登記，需檢附戶籍謄本或新式戶口名簿。 ，
報名參加聯合婚禮的新人，應參加11月23日上午9時在彰化縣原住民生活館舉辦的家庭教育課程及活動前說明會，報名雙方需配合活動全程參與，未到場或中途離席視為放棄參加婚禮，由備取者遞補。
民政處表示，在11月29日聯合婚禮當天，新人應穿著適合婚禮的正式服裝，配合中式婚禮主題，建議著龍鳳掛、秀禾、漢服、旗袍等中式服裝，以方便行走為宜，並在著裝完畢後至活動現場準時報到，活動現場不提供更衣或上妝空間。
