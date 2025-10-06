快訊

「1縣市」大雨特報 恐一路下到晚上

「鋼鐵傘兵」秦良丰突喊真的累了 意外揭蔣萬安暖舉

彰化聯合婚禮10月7-9日受理報名 採古禮迎親限50對新人

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣今年的聯合婚禮活動訂11月29日，在永靖成美文化園舉行，限額50對，另備取10對，10月7日上午10時至10月9日下午5時受理報名。圖為去年在成美文化園區舉辦的聯合婚禮，共有30 對新人參加。本報資料照片
彰化縣今年的聯合婚禮活動訂11月29日，在永靖成美文化園舉行，限額50對，另備取10對，10月7日上午10時至10月9日下午5時受理報名。圖為去年在成美文化園區舉辦的聯合婚禮，共有30 對新人參加。本報資料照片

彰化縣今年的聯合婚禮活動訂11月29日，在永靖成美文化園舉行，限額50對，另備取10對，10月7日上午10時至10月9日下午5時受理報名，是以中式婚禮為主題，藉由傳統古禮迎親、奉茶等儀式，讓新人與親友感受台灣婚俗文化。

彰化縣聯合婚禮將由縣長王惠美擔任證婚人，並頒與新人結婚書約，除縣府贈送禮品外，另有其他贊助商提供眾多禮品。

縣府民政處表示，報名參加聯合婚禮的新人，必須已完成結婚登記，或未婚並符合法定結婚的要件，並在活動前（11月29日）完成結婚登記，參加新人其中一方須設籍在彰化縣，或在彰化縣就業者，因此須檢附在職證明，報名前已完成結婚登記，需檢附戶籍謄本或新式戶口名簿。 ，

報名參加聯合婚禮的新人，應參加11月23日上午9時在彰化縣原住民生活館舉辦的家庭教育課程及活動前說明會，報名雙方需配合活動全程參與，未到場或中途離席視為放棄參加婚禮，由備取者遞補。

民政處表示，在11月29日聯合婚禮當天，新人應穿著適合婚禮的正式服裝，配合中式婚禮主題，建議著龍鳳掛、秀禾、漢服、旗袍等中式服裝，以方便行走為宜，並在著裝完畢後至活動現場準時報到，活動現場不提供更衣或上妝空間。

彰化縣今年的聯合婚禮活動訂11月29日，在永靖成美文化園舉行，限額50對，另備取10對，10月7日上午10時至10月9日下午5時受理報名。圖／縣府提供
彰化縣今年的聯合婚禮活動訂11月29日，在永靖成美文化園舉行，限額50對，另備取10對，10月7日上午10時至10月9日下午5時受理報名。圖／縣府提供

婚禮 新人

延伸閱讀

彰化「皮脆到不行的鍋貼」很厲害！別只吃肉圓、爌肉飯 在地人「吃了好多年」推爆：比連鎖店好吃

受「尼莫」啟發…薛雍霖打造「小丑魚王國」榮獲十大傑出青年

鐵道迷久等了！彰化扇形車庫整修完工 國慶日與台灣設計展同步登場

彰化舊車站大變身…坤悦開發潮市集 相約中秋園遊會

相關新聞

受「尼莫」啟發…薛雍霖打造「小丑魚王國」榮獲十大傑出青年

彰化縣36歲青年漁民薛雍霖，學生時從「海底總動員」動畫電影裡小丑魚「尼莫」受歡迎靈感，決心投入小丑魚養殖，10多年來，已...

公車司機2年內加薪8000元 台中市盼用好薪情緩解駕駛荒

全台公車駕駛缺工老化問題嚴重，薪水不符合期待是重要原因之一。台中市政府2023年起透過調整運價，要求客運業者同步位駕駛加...

想看國慶焰火注意！南投封1交流道2橋 市區各種禁入大交管

2025國慶焰火周五登場，今年由南投縣首度承辦，敲定在貓羅溪畔施放，市區已掛出各種禁止進入或左右轉等管制標示；縣府提醒，...

2025台灣設計展「田尾行」開啟美學想像 商家：希望不被看穿

2025台灣設計展在彰化倒數計時，縣長王惠美今到展場之一的田尾鄉關心「田尾行」布展進度，對田尾街道已有濃厚的布展氣氛圍，...

新光三越台中店復業 她在專櫃前拉大提琴幫媽媽迎回客人

台中新光三越上個月底終於迎來復業，最高興的莫過於各專櫃的員工。其中四樓女裝「K組曲」前天舉辦下午茶感謝顧客時，女店長楊雅...

鐵道迷久等了！彰化扇形車庫整修完工 國慶日與台灣設計展同步登場

為配合2025年台灣設計展在彰化舉行，國定古蹟彰化扇形車庫場區從今年6月2日起封閉整修，訂10月10日國慶日當天與台灣設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。