快訊

國家警報響了！「2縣市」大雷雨轟1個半小時

「1縣市」大雨特報 恐一路下到晚上

「鋼鐵傘兵」秦良丰突喊真的累了 意外揭蔣萬安暖舉

聽新聞
0:00 / 0:00

2025台灣設計展「田尾行」開啟美學想像 商家：希望不被看穿

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長王惠美到2025台灣設計展彰化田尾展場了解布展進度。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美到2025台灣設計展彰化田尾展場了解布展進度。記者簡慧珍／攝影

2025台灣設計展在彰化倒數計時，縣長王惠美今到展場之一的田尾鄉關心「田尾行」布展進度，對田尾街道已有濃厚的布展氣氛圍，遊客到來應能享受OPEN GARDEN感覺，王惠美相當滿意，也感謝在地團體和商店的配合。

王惠美說，田尾公路花園設置吸睛的裝置藝術供遊客拍照打卡，謝謝社團法人彰化縣田尾公路花園協會理事長劉漢欽、社團法人田尾休閒農業協會與店家的配合，讓整個田尾變得很不一樣，期待「田尾行」展館能帶給國內外遊客耳目一新的感受。

農業處指出，由原生植物大師吳書原與園藝專家陳慕天帶領的策展團隊，以花卉小鎮為核心打造「田尾行」展區，透過設計語言重新勾勒公路花園的未來想像，結合園藝文化與在地敘事，展區規畫五大亮點讓民眾親身體驗田尾花鄉的生活氛圍。

農業處強調，「田尾行」核心概念在於將設計創意融入生活日常，透過改造遊客中心、溫室、街景與店家門面，建構一套完整的公路花園升級系統，塑造原生植物文化，開啟城市生活美學的嶄新想像。

隨著各處布展逐漸完成，地方出現不同聲音。有商家表示，策展團隊訴求人與自然空間的和諧，立意非常好，公路花園被遴選的20個商家有16個委託策展團隊布展，當進度超過60%的時候，近半數商家「拿回來自己布置」，不敢說出的原因是「看不出布展價值」，以商家多年經驗，若告訴遊客「這個展覽花費25萬元」，一定會挨批。

一名商家說，大家想像以世界植物語言為主題，打造跨越大洋，連結眾多植物文化的「溫室城堡」，是玻璃帷幕搭建而成美侖美奐城堡，包商近日幾乎趕工到子夜，搭出來的是塑膠帷幕，很像臨時搭起來的停車棚，裡面是連植袋都沒拿掉的「植物大集合」，一眼看出匆促成事；田尾園藝商家都知道植物移放至少3個月才能逐漸適應環境長得美美的，希望遊客不會看穿全是臨時湊成。

縣政府表示，已盡力規畫和布置「田尾行」，17天展期陸續安排植物市集、街區表演，壓軸登場的是花田衣秀的時裝走秀，期盼帶給遊客驚艶樂趣之旅。

2025台灣設計展彰化田尾行的裝置藝術已放好，臨時放置的水生植物池無水。記者簡慧珍／攝影
2025台灣設計展彰化田尾行的裝置藝術已放好，臨時放置的水生植物池無水。記者簡慧珍／攝影
2025台灣設計展彰化田尾商家展場，不含石座、地方石礫的造價20多萬元植物擺設設計布展。圖／民眾提供
2025台灣設計展彰化田尾商家展場，不含石座、地方石礫的造價20多萬元植物擺設設計布展。圖／民眾提供
2025台灣設計展彰化田尾溫室植物展趕工中，不是玻璃溫室，是塑膠棚搭建。記者簡慧珍／攝影
2025台灣設計展彰化田尾溫室植物展趕工中，不是玻璃溫室，是塑膠棚搭建。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美到2025台灣設計展彰化田尾展場視察布展情形。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美到2025台灣設計展彰化田尾展場視察布展情形。記者簡慧珍／攝影

團隊 園藝 王惠美 農業處 裝置藝術 彰化

延伸閱讀

受「尼莫」啟發…薛雍霖打造「小丑魚王國」榮獲十大傑出青年

2025台灣設計展倒數計時 「冠軍行」首度亮相曝彰化活力

彰化北斗「寶斗良緣節」 王惠美發紅包：1年內締結良緣加碼送結婚禮

彰化縣道144線員大排段龜裂 將啟動改善工程

相關新聞

受「尼莫」啟發…薛雍霖打造「小丑魚王國」榮獲十大傑出青年

彰化縣36歲青年漁民薛雍霖，學生時從「海底總動員」動畫電影裡小丑魚「尼莫」受歡迎靈感，決心投入小丑魚養殖，10多年來，已...

公車司機2年內加薪8000元 台中市盼用好薪情緩解駕駛荒

全台公車駕駛缺工老化問題嚴重，薪水不符合期待是重要原因之一。台中市政府2023年起透過調整運價，要求客運業者同步位駕駛加...

想看國慶焰火注意！南投封1交流道2橋 市區各種禁入大交管

2025國慶焰火周五登場，今年由南投縣首度承辦，敲定在貓羅溪畔施放，市區已掛出各種禁止進入或左右轉等管制標示；縣府提醒，...

2025台灣設計展「田尾行」開啟美學想像 商家：希望不被看穿

2025台灣設計展在彰化倒數計時，縣長王惠美今到展場之一的田尾鄉關心「田尾行」布展進度，對田尾街道已有濃厚的布展氣氛圍，...

新光三越台中店復業 她在專櫃前拉大提琴幫媽媽迎回客人

台中新光三越上個月底終於迎來復業，最高興的莫過於各專櫃的員工。其中四樓女裝「K組曲」前天舉辦下午茶感謝顧客時，女店長楊雅...

鐵道迷久等了！彰化扇形車庫整修完工 國慶日與台灣設計展同步登場

為配合2025年台灣設計展在彰化舉行，國定古蹟彰化扇形車庫場區從今年6月2日起封閉整修，訂10月10日國慶日當天與台灣設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。