2025台灣設計展「田尾行」開啟美學想像 商家：希望不被看穿

2025台灣設計展在彰化倒數計時，縣長王惠美今到展場之一的田尾鄉關心「田尾行」布展進度，對田尾街道已有濃厚的布展氣氛圍，遊客到來應能享受OPEN GARDEN感覺，王惠美相當滿意，也感謝在地團體和商店的配合。

王惠美說，田尾公路花園設置吸睛的裝置藝術供遊客拍照打卡，謝謝社團法人彰化縣田尾公路花園協會理事長劉漢欽、社團法人田尾休閒農業協會與店家的配合，讓整個田尾變得很不一樣，期待「田尾行」展館能帶給國內外遊客耳目一新的感受。

農業處指出，由原生植物大師吳書原與園藝專家陳慕天帶領的策展團隊，以花卉小鎮為核心打造「田尾行」展區，透過設計語言重新勾勒公路花園的未來想像，結合園藝文化與在地敘事，展區規畫五大亮點讓民眾親身體驗田尾花鄉的生活氛圍。

農業處強調，「田尾行」核心概念在於將設計創意融入生活日常，透過改造遊客中心、溫室、街景與店家門面，建構一套完整的公路花園升級系統，塑造原生植物文化，開啟城市生活美學的嶄新想像。

隨著各處布展逐漸完成，地方出現不同聲音。有商家表示，策展團隊訴求人與自然空間的和諧，立意非常好，公路花園被遴選的20個商家有16個委託策展團隊布展，當進度超過60%的時候，近半數商家「拿回來自己布置」，不敢說出的原因是「看不出布展價值」，以商家多年經驗，若告訴遊客「這個展覽花費25萬元」，一定會挨批。

一名商家說，大家想像以世界植物語言為主題，打造跨越大洋，連結眾多植物文化的「溫室城堡」，是玻璃帷幕搭建而成美侖美奐城堡，包商近日幾乎趕工到子夜，搭出來的是塑膠帷幕，很像臨時搭起來的停車棚，裡面是連植袋都沒拿掉的「植物大集合」，一眼看出匆促成事；田尾園藝商家都知道植物移放至少3個月才能逐漸適應環境長得美美的，希望遊客不會看穿全是臨時湊成。