聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中新光三越四樓女裝「K組曲」店長楊雅玲（右）的女兒莊筑（左）在專櫃上演奏大提琴，並和客人合影。圖／楊雅玲提供
台中新光三越四樓女裝「K組曲」店長楊雅玲（右）的女兒莊筑（左）在專櫃上演奏大提琴，並和客人合影。圖／楊雅玲提供

台中新光三越上個月底終於迎來復業，最高興的莫過於各專櫃的員工。其中四樓女裝「K組曲」前天舉辦下午茶感謝顧客時，女店長楊雅玲的女兒莊筑還特別帶著大提琴在專櫃演出，吸引許多逛街消費者駐足。

莊筑自幼學習音樂，曾就讀曉明女中音樂班，師大表演藝術研究所畢業後，目前是一家上市公司的專案經理。她獲悉媽媽要感謝長期等待的客人回歸，特別利用秋節連假從台北趕回，帶著大提琴在專櫃安排的下午茶活動中出現。

她坐在專櫃前，從下午1時到5時演奏多首樂曲，吸引許多人停下腳步聆聽，專櫃一時間變成了演奏廳，還有人忍不足鼓掌。

莊筑說，母親經營專櫃多年，有許多顧客都成了好朋友，長年光顧，也成了他們一家人的共同朋友。尤其，因為媽媽的櫃在新光三越，她從小就到新光三越玩，對新光三越有份感情，聽說媽媽要在專櫃辦下午茶，心想應該出一些力，也就專程帶著大提琴前往，貢獻一己之力，演奏給大家聽。

楊雅玲說，女兒喜歡音樂，求學期間還曾赴俄羅斯、蘇格蘭等地當交換生和學習音樂，看到女兒從小在新光三越玩，到現在已能在櫃上演奏，心裡十分感恩，除了慶幸新光三越終能復業，也感謝許多客人的照顧，希望大家持續愛護。

台中新光三越四樓女裝「K組曲」店長楊雅玲（左二）的女兒莊筑（左）在專櫃上演奏大提琴，並和客人合影。圖／楊雅玲提供
台中新光三越四樓女裝「K組曲」店長楊雅玲（左二）的女兒莊筑（左）在專櫃上演奏大提琴，並和客人合影。圖／楊雅玲提供
台中新光三越四樓女裝「K組曲」店長楊雅玲的女兒莊筑說自己對新光三越台中店有感情。圖／楊雅玲提供
台中新光三越四樓女裝「K組曲」店長楊雅玲的女兒莊筑說自己對新光三越台中店有感情。圖／楊雅玲提供
台中新光三越四樓女裝「K組曲」店長楊雅玲的女兒莊筑在專櫃上演奏大提琴。圖／楊雅玲提供
台中新光三越四樓女裝「K組曲」店長楊雅玲的女兒莊筑在專櫃上演奏大提琴。圖／楊雅玲提供
台中新光三越四樓女裝「K組曲」店長楊雅玲的女兒莊筑在專櫃上演奏大提琴。圖／楊雅玲提供
台中新光三越四樓女裝「K組曲」店長楊雅玲的女兒莊筑在專櫃上演奏大提琴。圖／楊雅玲提供

音樂 下午茶 新光三越 消費者

相關新聞

公車司機2年內加薪8000元 台中市盼用好薪情緩解駕駛荒

全台公車駕駛缺工老化問題嚴重，薪水不符合期待是重要原因之一。台中市政府2023年起透過調整運價，要求客運業者同步位駕駛加...

受「尼莫」啟發…薛雍霖打造「小丑魚王國」榮獲十大傑出青年

彰化縣36歲青年漁民薛雍霖，學生時從「海底總動員」動畫電影裡小丑魚「尼莫」受歡迎靈感，決心投入小丑魚養殖，10多年來，已...

鐵道迷久等了！彰化扇形車庫整修完工 國慶日與台灣設計展同步登場

為配合2025年台灣設計展在彰化舉行，國定古蹟彰化扇形車庫場區從今年6月2日起封閉整修，訂10月10日國慶日當天與台灣設...

新光三越台中店復業 她在專櫃前拉大提琴幫媽媽迎回客人

台中新光三越上個月底終於迎來復業，最高興的莫過於各專櫃的員工。其中四樓女裝「K組曲」前天舉辦下午茶感謝顧客時，女店長楊雅...

百年來出現首位女主委 潭水亭觀音媽廟主委遴選擲筊選出

台中市潭子信仰中心「潭水亭觀音媽廟」昨晚舉辦主委遴選擲筊大會，4名委員參與擲筊爭取主委，最後擲筊選出新科主委林玉鶴，她成...

大甲古蹟貞節牌坊水泥剝落民眾盼整修 公所：爭取補助中

台中市大甲區市定古蹟貞節牌坊「林氏貞孝坊」，水泥剝落、柱裂，民眾在臉書社群「我愛大甲2」po文，盼大甲區公所整修；大甲區...

