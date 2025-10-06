新光三越台中店復業 她在專櫃前拉大提琴幫媽媽迎回客人

台中新光三越上個月底終於迎來復業，最高興的莫過於各專櫃的員工。其中四樓女裝「K組曲」前天舉辦下午茶感謝顧客時，女店長楊雅玲的女兒莊筑還特別帶著大提琴在專櫃演出，吸引許多逛街消費者駐足。

莊筑自幼學習音樂，曾就讀曉明女中音樂班，師大表演藝術研究所畢業後，目前是一家上市公司的專案經理。她獲悉媽媽要感謝長期等待的客人回歸，特別利用秋節連假從台北趕回，帶著大提琴在專櫃安排的下午茶活動中出現。

她坐在專櫃前，從下午1時到5時演奏多首樂曲，吸引許多人停下腳步聆聽，專櫃一時間變成了演奏廳，還有人忍不足鼓掌。

莊筑說，母親經營專櫃多年，有許多顧客都成了好朋友，長年光顧，也成了他們一家人的共同朋友。尤其，因為媽媽的櫃在新光三越，她從小就到新光三越玩，對新光三越有份感情，聽說媽媽要在專櫃辦下午茶，心想應該出一些力，也就專程帶著大提琴前往，貢獻一己之力，演奏給大家聽。