新光三越台中店復業 她在專櫃前拉大提琴幫媽媽迎回客人
台中新光三越上個月底終於迎來復業，最高興的莫過於各專櫃的員工。其中四樓女裝「K組曲」前天舉辦下午茶感謝顧客時，女店長楊雅玲的女兒莊筑還特別帶著大提琴在專櫃演出，吸引許多逛街消費者駐足。
莊筑自幼學習音樂，曾就讀曉明女中音樂班，師大表演藝術研究所畢業後，目前是一家上市公司的專案經理。她獲悉媽媽要感謝長期等待的客人回歸，特別利用秋節連假從台北趕回，帶著大提琴在專櫃安排的下午茶活動中出現。
她坐在專櫃前，從下午1時到5時演奏多首樂曲，吸引許多人停下腳步聆聽，專櫃一時間變成了演奏廳，還有人忍不足鼓掌。
莊筑說，母親經營專櫃多年，有許多顧客都成了好朋友，長年光顧，也成了他們一家人的共同朋友。尤其，因為媽媽的櫃在新光三越，她從小就到新光三越玩，對新光三越有份感情，聽說媽媽要在專櫃辦下午茶，心想應該出一些力，也就專程帶著大提琴前往，貢獻一己之力，演奏給大家聽。
楊雅玲說，女兒喜歡音樂，求學期間還曾赴俄羅斯、蘇格蘭等地當交換生和學習音樂，看到女兒從小在新光三越玩，到現在已能在櫃上演奏，心裡十分感恩，除了慶幸新光三越終能復業，也感謝許多客人的照顧，希望大家持續愛護。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言