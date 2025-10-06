受「尼莫」啟發…薛雍霖打造「小丑魚王國」榮獲十大傑出青年

彰化縣36歲青年漁民薛雍霖，學生時從「海底總動員」動畫電影裡小丑魚「尼莫」受歡迎靈感，決心投入小丑魚養殖，10多年來，已培育35種品系，建立每月可穩定產出上萬尾、「游」向14多國的小丑魚王國，今年除獲神農獎外，最近再獲「全國十大傑出青年」殊榮。

彰化縣長王惠美昨天前往福興鄉盛天合生物科技公司，致贈匾額恭賀創辦人薛雍霖榮獲「全國十大傑出青年」殊榮，稱讚他是彰化之光，也是在地養殖業的驕傲，王惠美強調，縣府會以他為典範，持續扶植相關農業產業鏈，吸引更多青年朋友返鄉發展。地方民意代表及漁會成員也一同見證此一榮耀。

薛雍霖表示，青年返鄉最需要的就是「靠山」，十多年前回到彰化，幸好有縣府以及彰化區漁會等單位輔導，提供非常多資源以及很好的發展環境。面對現在正在轉型的農業，青年返鄉之後，要思考的就是如何在傳統農業基礎上，創造新的模式。希望透過科技導入與創新思維，讓台灣的農產品能夠走向世界，讓世界看到在地的力量。

出身彰化縣福興鄉的薛雍霖，從鹿港高中、澎湖科技大學碩士畢業，到目前在台灣海洋大學攻讀博士，一路都是學水產養殖。回家鄉創業時，也毫無懸念研究繁殖小丑魚，創業過程遭遇技術、資金、行銷等困難，他卻如「海底總動員」動畫電影裡小丑魚「尼莫」，困境中積極面對。

薛雍霖說，為了行銷小丑魚，他「一卡皮箱走天下」，從紅海中找藍海，雖然受困於法令限制，一度負債累累，失敗無數，「要放棄是最容易了 」，但他想到，只要再努力一下就過關了，終於「戲棚下站久就是你的」，才打下他的「小丑魚王國」。

薛雍霖靠著貸款成立公司，在僅約600坪的魚塭裡，採用科技化循環水系統與現代化管理模式，穩定生產、控管品質，並有效降低用水量與環境負擔，公司從餌料生物的培養、種魚繁殖、魚苗孵化、成魚養殖到出口包裝，建構完整一條龍式的生產流程，具備高度自主與專業能力。