快訊

台積電（2330）不拆股原因曝光？網一針見血：拆了就髒、散戶太多

住鄉下但沒車、幾乎不外食 40歲夫妻搬到郊區「低收入卻更富足」

整箱鳳梨酥被阿北搬走！佳德「高EQ神貼文」引5萬人按讚：小編要加薪

聽新聞
0:00 / 0:00

公車司機2年內加薪8000元 台中市盼用好薪情緩解駕駛荒

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中公車司機2年加薪8000元，駕駛表示「很有感」，可以在物價上漲的時代支撐家庭開銷，也能用於照護家中長輩。圖／台中市政府提供
台中公車司機2年加薪8000元，駕駛表示「很有感」，可以在物價上漲的時代支撐家庭開銷，也能用於照護家中長輩。圖／台中市政府提供

全台公車駕駛缺工老化問題嚴重，薪水不符合期待是重要原因之一。台中市政府2023年起透過調整運價，要求客運業者同步位駕駛加薪，前年調漲4000元，今年7月再漲4000元，司機表示「真的很有感」，對維持家庭開銷、照顧長輩都有很大幫助。

全國市區客運的駕駛人數近10年減少約1000人，平均年齡突破50歲大關，各地湧現駕駛缺工潮。台中市有238條市區公車路線，每日發車8000多班次、服務20萬人次乘客，目前共有1226名公車駕駛，仍有約200名缺口，近年減班、縮減路線成為常態。

台中市交通局2019年開始為了緩解缺工狀況，3度調整客運運價，每公里合理營運成本從2019年的43.12元，調升至目前的51.19元，漲幅約18%；市府也要求客運業者同步調漲駕駛薪水，2023年先調漲4000元，今年7月再調漲4000元。

交通局長葉昭甫表示，台中公車每年服務超過8000萬人次，公車駕駛是城市交通最重要的夥伴，透過調整市區公車合理營運成本與基本里程運價，同步調漲駕駛薪資，經過2次調薪，駕駛的薪資水準顯著提升，不只照顧現有駕駛員，也吸引更多人加入。

台中客運張姓駕駛表示，2年內加薪8000元「感覺差很多」，更有動力服務乘客；曾姓駕駛也說，近年物價上漲，生活壓力加大，加薪對維持家庭開銷有很大幫助。統聯客運張姓駕駛提到，加薪可以用於家中長輩的照顧費，更無後顧之憂；許姓駕駛說，加薪是給駕駛最好的鼓勵。

另外，台中公車運量近年有所降低，從2019年的1.3億人次，到去年8200萬人次。葉昭甫表示，大眾運輸工具多元化是原因之一，中捷綠線目前每天有4萬多人次搭乘，YouBike微笑單車每日租借人數超過5萬人次，都起到替代公車的作用，市府會繼續滾動式檢討，打造更良好的公車環境。

公車駕駛 調漲

延伸閱讀

美聯邦政府關門 川普爭取軍人支持：挺加薪

台中電動公車占比落後台北、高雄 交通局：交車後躍升六都第二

台中公車載客量六都唯一「不增反減」議員：別讓學生大熱天騎YouBike

台中中賓立體停車場動工明年10月試營運 未來有空橋通中國醫

相關新聞

公車司機2年內加薪8000元 台中市盼用好薪情緩解駕駛荒

全台公車駕駛缺工老化問題嚴重，薪水不符合期待是重要原因之一。台中市政府2023年起透過調整運價，要求客運業者同步位駕駛加...

受「尼莫」啟發…薛雍霖打造「小丑魚王國」榮獲十大傑出青年

彰化縣36歲青年漁民薛雍霖，學生時從「海底總動員」動畫電影裡小丑魚「尼莫」受歡迎靈感，決心投入小丑魚養殖，10多年來，已...

鐵道迷久等了！彰化扇形車庫整修完工 國慶日與台灣設計展同步登場

為配合2025年台灣設計展在彰化舉行，國定古蹟彰化扇形車庫場區從今年6月2日起封閉整修，訂10月10日國慶日當天與台灣設...

新光三越台中店復業 她在專櫃前拉大提琴幫媽媽迎回客人

台中新光三越上個月底終於迎來復業，最高興的莫過於各專櫃的員工。其中四樓女裝「K組曲」前天舉辦下午茶感謝顧客時，女店長楊雅...

百年來出現首位女主委 潭水亭觀音媽廟主委遴選擲筊選出

台中市潭子信仰中心「潭水亭觀音媽廟」昨晚舉辦主委遴選擲筊大會，4名委員參與擲筊爭取主委，最後擲筊選出新科主委林玉鶴，她成...

大甲古蹟貞節牌坊水泥剝落民眾盼整修 公所：爭取補助中

台中市大甲區市定古蹟貞節牌坊「林氏貞孝坊」，水泥剝落、柱裂，民眾在臉書社群「我愛大甲2」po文，盼大甲區公所整修；大甲區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。