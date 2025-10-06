公車司機2年內加薪8000元 台中市盼用好薪情緩解駕駛荒

全台公車駕駛缺工老化問題嚴重，薪水不符合期待是重要原因之一。台中市政府2023年起透過調整運價，要求客運業者同步位駕駛加薪，前年調漲4000元，今年7月再漲4000元，司機表示「真的很有感」，對維持家庭開銷、照顧長輩都有很大幫助。

全國市區客運的駕駛人數近10年減少約1000人，平均年齡突破50歲大關，各地湧現駕駛缺工潮。台中市有238條市區公車路線，每日發車8000多班次、服務20萬人次乘客，目前共有1226名公車駕駛，仍有約200名缺口，近年減班、縮減路線成為常態。

台中市交通局2019年開始為了緩解缺工狀況，3度調整客運運價，每公里合理營運成本從2019年的43.12元，調升至目前的51.19元，漲幅約18%；市府也要求客運業者同步調漲駕駛薪水，2023年先調漲4000元，今年7月再調漲4000元。

交通局長葉昭甫表示，台中公車每年服務超過8000萬人次，公車駕駛是城市交通最重要的夥伴，透過調整市區公車合理營運成本與基本里程運價，同步調漲駕駛薪資，經過2次調薪，駕駛的薪資水準顯著提升，不只照顧現有駕駛員，也吸引更多人加入。

台中客運張姓駕駛表示，2年內加薪8000元「感覺差很多」，更有動力服務乘客；曾姓駕駛也說，近年物價上漲，生活壓力加大，加薪對維持家庭開銷有很大幫助。統聯客運張姓駕駛提到，加薪可以用於家中長輩的照顧費，更無後顧之憂；許姓駕駛說，加薪是給駕駛最好的鼓勵。

另外，台中公車運量近年有所降低，從2019年的1.3億人次，到去年8200萬人次。葉昭甫表示，大眾運輸工具多元化是原因之一，中捷綠線目前每天有4萬多人次搭乘，YouBike微笑單車每日租借人數超過5萬人次，都起到替代公車的作用，市府會繼續滾動式檢討，打造更良好的公車環境。