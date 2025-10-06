聽新聞
鐵道迷久等了！彰化扇形車庫整修完工 國慶日與台灣設計展同步登場
為配合2025年台灣設計展在彰化舉行，國定古蹟彰化扇形車庫場區從今年6月2日起封閉整修，訂10月10日國慶日當天與台灣設計展同時登場，彰化扇形車庫此次整修內容包括優化參觀動線與指標、更新觀景台與增設歷史解說牌、調整休憩區規劃等，希望讓鐵道迷耳目一新。
扇形車庫是火車頭旅館也負有維修保養功能，庫房建物以調車轉盤為中心，股道呈放射狀，形成一座半圓弧狀車庫，如扇形而得名。台灣在日治時期原有6座扇形車庫，後來陸續拆除，建於1922年的彰化扇形車庫，內有12個股道，目前仍在服役，是全台僅存的扇形車庫，與日本梅小路博物館是亞洲唯二的扇形車庫，見證台灣鐵道發展，縣府在2000年指定為縣定古蹟，2022年滿百歲生日，更獲文化部升格為國定古蹟。
彰化扇形車庫平時也展示CK124、DT668等蒸汽火車，每年吸引至少30萬人前往參觀，是彰化重要的觀光景點。為配合2025年台灣設計展在彰化舉行，台鐵從今年6月2日起到10月9日封閉扇形車庫辦理整修，讓不少鐵道迷撲空。
彰化扇形車庫訂十月十日國慶日與台灣設計展同時登場，此次整修採「微改造」工程，改造項目包括優化參觀動線與指標、更新觀景台與增設歷史解說牌、調整休憩區規劃，並針對彰化火車站的候車大廳燈光照明、售票櫃台、燈箱、月台及天橋進行設計翻新，以提供遊客更舒適的體驗。
2025台灣設計展是由彰化政府與台灣設計研究院共同主辦，涵蓋彰化市、鹿港鎮、田尾公路花園及彰化國際展覽中心所屬的彰南展區等三大主要展區，展期從10月10日至10月26日共計17天，縣府表示，這是台灣設計展自2003年以來規模最大、範圍最廣的一次盛會。
