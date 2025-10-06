快訊

百年來出現首位女主委 潭水亭觀音媽廟主委遴選擲筊選出

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中潭子信仰中心「潭水亭觀音媽廟」昨晚舉辦主委遴選擲筊大會，選出百年來首位女性主委林玉鶴（左二）。圖／潭水亭提供
台中潭子信仰中心「潭水亭觀音媽廟」昨晚舉辦主委遴選擲筊大會，選出百年來首位女性主委林玉鶴（左二）。圖／潭水亭提供

台中市潭子信仰中心「潭水亭觀音媽廟」昨晚舉辦主委遴選擲筊大會，4名委員參與擲筊爭取主委，最後擲筊選出新科主委林玉鶴，她成為潭水亭建廟百年來首位女性主委。

昨晚第一輪擲筊由委員林玉鶴和黃德清以1個聖筊進行第二輪PK，黃德清提出禮讓委員林玉鶴出任主任委員一職、在無異議之下，由委員林玉鶴擔任主委。依潭水亭組織章程規定，現任主委任期至12月底，將會於明年1月1日辦理交接。

潭水亭觀音廟自第10屆開始，主委改為擲筊由「觀音媽」定奪，今年共有現任委員蔡瑞忠、前委員劉梅桐、及由監事轉戰委員林玉鶴、黃德清爭取，競爭激烈。

潭水亭除採用擲筊遴選主委外，另外有3人爭取常務監事也是擲筊決定，最後由劉振村獲得1個聖筊當選常務監事，監事為李武聰、吳文堆、林耀輝、江秀薰等4人，林秉榮為候補監事。

新科主委林玉鶴是潭水亭首位女性主委，第7、八8擔任委員、第11屆擔任監事、為潭水亭盡心盡力無怨無悔付出。

新科常務監事劉振村曾擔任潭子區區長、熱心公益，其父親劉其昌在潭水亭服務超過40年，對潭水亭貢獻多。

台中潭子信仰中心「潭水亭觀音媽廟」昨晚舉辦主委遴選擲筊大會，選出百年來首位女性主委林玉鶴。圖／潭水亭提供
台中潭子信仰中心「潭水亭觀音媽廟」昨晚舉辦主委遴選擲筊大會，選出百年來首位女性主委林玉鶴。圖／潭水亭提供

員林 觀音 信仰

百年來出現首位女主委 潭水亭觀音媽廟主委遴選擲筊選出

