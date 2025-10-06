大甲古蹟貞節牌坊水泥剝落民眾盼整修 公所：爭取補助中
台中市大甲區市定古蹟貞節牌坊「林氏貞孝坊」，水泥剝落、柱裂，民眾在臉書社群「我愛大甲2」po文，盼大甲區公所整修；大甲區長顏金源表示，區公所去年召開說明會聆聽地方意見，修復設計規劃費用約需60萬元，今年3月向文化部文化資產局申請補助，目前經費尚未補助。
台中市大甲區市定古蹟「林氏貞孝坊」1848年興建，大甲區公所為永續保存文化資產，去年8月舉行「林氏貞孝坊修復及再利用計畫」階段性成果說明會，邀專家學者與在地民眾交流並蒐集意見，朝不損傷原石材材質，以「原貌修復」方向進行。
大甲區長顏金源表示，林氏貞孝坊因年久失修出現水泥剝落等情形，已用柵欄圍起，初估重建的設計規劃費用約需60萬元，區公所分別向台中市文化資產處及文化部文資局申請經費補助，經費尚未下來。
