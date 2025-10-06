快訊

台美乳協簽合作備忘錄 美乳取代紐冰磚奶成MOU外重點議題

獨／以為爸爸睡著…10歲兄弟守亡父一夜 求助才知噩耗

陳佩琪批北所有嚇人「原住鼠」 柯文哲被關一年全身病

大甲古蹟貞節牌坊水泥剝落民眾盼整修 公所：爭取補助中

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中大甲區市定古蹟貞節牌坊林氏貞孝坊，水泥剝落、柱裂，民眾在臉書社群「我愛大甲2」發文，盼大甲區公所整修古蹟。圖／取自臉書我愛大甲2
台中大甲區市定古蹟貞節牌坊林氏貞孝坊，水泥剝落、柱裂，民眾在臉書社群「我愛大甲2」發文，盼大甲區公所整修古蹟。圖／取自臉書我愛大甲2

台中市大甲區市定古蹟貞節牌坊「林氏貞孝坊」，水泥剝落、柱裂，民眾在臉書社群「我愛大甲2」po文，盼大甲區公所整修；大甲區長顏金源表示，區公所去年召開說明會聆聽地方意見，修復設計規劃費用約需60萬元，今年3月向文化部文化資產局申請補助，目前經費尚未補助。

台中市大甲區市定古蹟「林氏貞孝坊」1848年興建，大甲區公所為永續保存文化資產，去年8月舉行「林氏貞孝坊修復及再利用計畫」階段性成果說明會，邀專家學者與在地民眾交流並蒐集意見，朝不損傷原石材材質，以「原貌修復」方向進行。

大甲區長顏金源表示，林氏貞孝坊因年久失修出現水泥剝落等情形，已用柵欄圍起，初估重建的設計規劃費用約需60萬元，區公所分別向台中市文化資產處及文化部文資局申請經費補助，經費尚未下來。

台中大甲區市定古蹟貞節牌坊林氏貞孝坊，水泥剝落、柱裂，民眾在臉書社群「我愛大甲2」發文，盼大甲區公所整修古蹟。圖／取自臉書我愛大甲2
台中大甲區市定古蹟貞節牌坊林氏貞孝坊，水泥剝落、柱裂，民眾在臉書社群「我愛大甲2」發文，盼大甲區公所整修古蹟。圖／取自臉書我愛大甲2
台中大甲區市定古蹟貞節牌坊林氏貞孝坊，水泥剝落、柱裂，民眾在臉書社群「我愛大甲2」發文，盼大甲區公所整修古蹟。圖／取自臉書我愛大甲2
台中大甲區市定古蹟貞節牌坊林氏貞孝坊，水泥剝落、柱裂，民眾在臉書社群「我愛大甲2」發文，盼大甲區公所整修古蹟。圖／取自臉書我愛大甲2

文化資產 台中市

延伸閱讀

中秋連假首日台南上午湧逾12萬遊客 古蹟美食仍最夯

門沒鎖卻不敢逃！大甲女陳屍孝親房 疑虎媽拘禁3年活活餓死

大甲21歲女枯瘦死在家 悍母隱瞞死亡遭收押...爸爸也轉被告10萬交保

台中大甲21歲女枯瘦全身脫皮死在家 母親涉嫌拘禁致死遭收押

相關新聞

鐵道迷久等了！彰化扇形車庫整修完工 國慶日與台灣設計展同步登場

為配合2025年台灣設計展在彰化舉行，國定古蹟彰化扇形車庫場區從今年6月2日起封閉整修，訂10月10日國慶日當天與台灣設...

百年來出現首位女主委 潭水亭觀音媽廟主委遴選擲筊選出

台中市潭子信仰中心「潭水亭觀音媽廟」昨晚舉辦主委遴選擲筊大會，4名委員參與擲筊爭取主委，最後擲筊選出新科主委林玉鶴，她成...

大甲古蹟貞節牌坊水泥剝落民眾盼整修 公所：爭取補助中

台中市大甲區市定古蹟貞節牌坊「林氏貞孝坊」，水泥剝落、柱裂，民眾在臉書社群「我愛大甲2」po文，盼大甲區公所整修；大甲區...

憂年輕人負擔重 民代籲中市蓋便宜社宅

台中市政府完工與興建中社宅逾1萬戶，六都僅次台北。議員則擔心，社宅租金雖比市價便宜，對年輕人來說仍然沈重，住完6年未必買...

拆車牌逃停車費 中市加強拖吊 不付罰款法拍車輛

台中市區停車位吃緊，議員指部分車主為省停車費，拆車牌長期占位，還不用付一毛錢。市長盧秀燕說「沒有車牌就拖吊」，市警局與交...

遊客武嶺凌晨放煙火 太管處報警開罰3000元

有民眾在社群平台分享，昨凌晨4時49分竟有人在武嶺停車場附近施放煙火，影片中，絢爛花火照亮夜空，爆裂聲此起彼落；也有人拍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。