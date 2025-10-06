聽新聞
0:00 / 0:00

廣角鏡／台灣設計展 彰化登場

聯合報／ 記者林敬家
記者林敬家／攝影
記者林敬家／攝影

台灣設計展將在彰化盛大登場，鹿港展區昨起試營運，縣長王惠美主持三大主題展區「文化行」「平安行」「圓夢行」揭幕，呈現彰化的歷史、工藝與未來。亞太會館「文化行」由方序中、梁浩軒策展，林強創作全新配樂並策畫「殿氣LIVE」，融合北管、古典、民謠與電子音樂，打造沉浸式體驗。

展期每周五至周日鹿港公會堂將上演「耀啟彰化行」光雕秀，重現開港榮景。10月11、12日鹿港體育場的「潮派鹿港」音樂祭，盧廣仲、玖壹壹、美秀集團、TRASH、糜先生等輪番開唱，為展覽掀起高潮。

