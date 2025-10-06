聽新聞
遊客武嶺凌晨放煙火 太管處報警開罰3000元

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導

有民眾在社群平台分享，昨凌晨4時49分竟有人在武嶺停車場附近施放煙火，影片中，絢爛花火照亮夜空，爆裂聲此起彼落；也有人拍下疑是一票年輕人，車輛違停在對面路邊放煙火邊錄影，誇張行徑讓人直覺「不妥」。經報警，行為人已到案，依法處3000元罰鍰。

太魯閣國家公園管理處表示，合歡山海拔逾3000公尺，擁有許多台灣特有動植物，正因高山生態環境脆弱，受損難回復，因此明令禁止燃放鞭炮、煙火、炊煮、烤肉、亂丟垃圾等行為，已報警協助追查行為人到案。

該處修訂「太魯閣國家公園區域禁止事項」今年9月公告實施，燃放煙火罰金從1500元提高到3000元，將依新規開罰；若引發森林火災將依「森林法」究辦，恐面臨2年以下徒刑、拘役或科30萬元以下罰金。

