聽新聞
0:00 / 0:00
遊客武嶺凌晨放煙火 太管處報警開罰3000元
有民眾在社群平台分享，昨凌晨4時49分竟有人在武嶺停車場附近施放煙火，影片中，絢爛花火照亮夜空，爆裂聲此起彼落；也有人拍下疑是一票年輕人，車輛違停在對面路邊放煙火邊錄影，誇張行徑讓人直覺「不妥」。經報警，行為人已到案，依法處3000元罰鍰。
太魯閣國家公園管理處表示，合歡山海拔逾3000公尺，擁有許多台灣特有動植物，正因高山生態環境脆弱，受損難回復，因此明令禁止燃放鞭炮、煙火、炊煮、烤肉、亂丟垃圾等行為，已報警協助追查行為人到案。
該處修訂「太魯閣國家公園區域禁止事項」今年9月公告實施，燃放煙火罰金從1500元提高到3000元，將依新規開罰；若引發森林火災將依「森林法」究辦，恐面臨2年以下徒刑、拘役或科30萬元以下罰金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言