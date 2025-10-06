聽新聞
拆車牌逃停車費 中市加強拖吊 不付罰款法拍車輛

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導
針對無牌車占用停車格狀況，市府交通局與市警局聯手，依法拖吊。圖／台中市警局提供
台中市區停車位吃緊，議員指部分車主為省停車費，拆車牌長期占位，還不用付一毛錢。市長盧秀燕說「沒有車牌就拖吊」，市警局與交通局、環保局展開大執法，車主得付錢，若遲不領回可將車法拍。

台中市不少地區，停車格一位難求，市議員陳文政爆料，少數人花小錢，在車牌裝上快拆螺絲，停車時卸車牌，每月可省不少停車費，尤其在累進費率停車格，一天停車最高660元，一個月可省逾1萬元。

市警局與相關單位合作，前天起在北區民權路查獲無牌貨車占停車格，隨即依規調派拖吊車處理，這幾天已拖吊無牌車8輛以上。市警局強調，未來不論是民眾檢舉，一旦發現無牌車輛占用停車格，均會第一時間舉發並拖吊。

交通局表示，市府持續加強巡查，如遇無牌車輛違停，立即通報警方處置；若為有牌照車輛久占車格，超過七天也將依「台中市公有停車場管理自治條例」拖吊保管。另對於無畫設車格的公共空間遭長期停放車輛占用，市府也將逐步導入停車收費管理機制，提升車位周轉率。

另無牌車上路，依行政院9月30日公告修正的「道路交通管理處罰條例」第12條規定，汽車所有人可處3600元以上、36000元以下罰鍰，並當場移置保管。警方也將查明是否涉及刻意卸除車牌逃避稽查，若屬蓄意將依法從嚴辦理。

