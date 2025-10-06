聽新聞
憂年輕人負擔重 民代籲中市蓋便宜社宅

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
台中市自建設宅超過1萬戶，議員建議規畫低公設比或低坪數的便宜社宅，市府表示會做民調，也會從3個方向研議提高社宅的容納量能。圖／台中市政府提供
台中市政府完工與興建中社宅逾1萬戶，六都僅次台北。議員則擔心，社宅租金雖比市價便宜，對年輕人來說仍然沈重，住完6年未必買得起房，建議市府考慮多蓋低公設、低坪數的較便宜社宅；市府表示，會作民調，也會從土地取得方式等面向整體研議。

台中市政府自建社宅共1萬231戶，已完工3668戶、興建中6563戶，分布於豐原、梧棲、西屯、北屯、南屯、北區、東區、大里、太平、烏日等區，分為一房型、二房型、三房型、共居房與創業房，租金按市價的五成到七成計算，從4000餘元到1.6萬元不等，中籤率約為15%。

市議員李中表示，市府興建社宅進度超前、品質優秀，不過也衍生出另一種疑慮，社宅蓋太好導致居住成本高，以年輕家庭需求高的三房型來說，第一年每月租金動輒超過1.5萬元，第三年後逼近2萬元，對許多年輕人來說，即使抽到社宅也存不了錢，住滿6年仍買不起房。

李中指出，社宅的目的應該是「過度性住宅」，以新加坡、香港為例，他們的國宅品質較低但更便宜，年輕人住的同時可以存錢；他計算只要減少公設、且壓縮到6坪左右，月租可控在3000元，建議市府考慮建置這類社宅。

李中今年6月在市議會就提出此建議，台中市長盧秀燕回應會做民調，再研議後續是否規畫。

都市發展局長李正偉昨表示，台灣與新加坡不同，稅課較低，要朝福利國家方向難度高，市府會持續檢討社宅方向。

李正偉說，目前朝3方向研議提高社宅容納量：第一，增加用地取得的途徑以降低開發成本；第二，研議其他開發方式如地上權宅、容積獎勵鼓勵；第三，整體研議公設占比，不過會盡可能保留社福功能。

李正偉強調，除了社宅，居住正義的另外二大政策「租金補貼」「包租代管」會持續落實，盼中央提高租補或擴大包租代管範圍。

