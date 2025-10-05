Google街景再添奇景！台中「鴕鳥遭圍捕不爽了」神展開 網友笑翻

Google街景再添「警察圍捕鴕鳥」奇景！最近有網友查找地址時，意外發現去年台中烏日警方等圍捕鴕鳥場面，鴕鳥還一臉不爽；影片一出，引起網友神展開，有網友稱，「以為是攻堅」「鴕鳥說『只有我沒被上馬賽克？放尊重點！』笑翻一票網友。

去年5月9日清晨，有民眾發現，二隻2米高鴕鳥正在台中市烏日區與彰化交界的溪尾大橋上「逛大街」，警方獲報後不敢大意，由警車一路跟隨，當地南里里長蔡敏陽聞訊開車協助，以包圍、引導方式，花35分鐘，終於把鴕鳥引導進溪南路三段55巷一處停車場，農業局人員獲報到場處理。

網友rockdeniz分享影片表示，他Google明天上班地點「台中市烏日區溪南路三段55巷17號」，竟發現民宅騎樓停一輛警車，順便查了一下Google Maps街景，然後就發現有警察在抓鴕鳥，旁邊還有記者在拍攝，這是什麼神展開？鴕鳥還一臉不爽。