快訊

獨／台塑林園廠庚烷馬達故障冒黑煙 廠區消防員以水霧降溫滅火

聽新聞
0:00 / 0:00

Google街景再添奇景！台中「鴕鳥遭圍捕不爽了」神展開 網友笑翻

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
最近有網友意外發現去年台中烏日有圍捕鴕鳥場面，「鴕鳥還一臉不爽」，影片一出，引起網友熱議。圖／翻攝自Google Maps
最近有網友意外發現去年台中烏日有圍捕鴕鳥場面，「鴕鳥還一臉不爽」，影片一出，引起網友熱議。圖／翻攝自Google Maps

Google街景再添「警察圍捕鴕鳥」奇景！最近有網友查找地址時，意外發現去年台中烏日警方等圍捕鴕鳥場面，鴕鳥還一臉不爽；影片一出，引起網友神展開，有網友稱，「以為是攻堅」「鴕鳥說『只有我沒被上馬賽克？放尊重點！』笑翻一票網友。

去年5月9日清晨，有民眾發現，二隻2米高鴕鳥正在台中市烏日區與彰化交界的溪尾大橋上「逛大街」，警方獲報後不敢大意，由警車一路跟隨，當地南里里長蔡敏陽聞訊開車協助，以包圍、引導方式，花35分鐘，終於把鴕鳥引導進溪南路三段55巷一處停車場，農業局人員獲報到場處理。

網友rockdeniz分享影片表示，他Google明天上班地點「台中市烏日區溪南路三段55巷17號」，竟發現民宅騎樓停一輛警車，順便查了一下Google Maps街景，然後就發現有警察在抓鴕鳥，旁邊還有記者在拍攝，這是什麼神展開？鴕鳥還一臉不爽。

影片一出，網友驚呼「笑死，這什麼神展開！」、「以為是攻堅」、「靠邀！這在我家附近欸」。也有網友好奇上網跟風發現，「剛剛去查，真的有鴕鳥耶」、「真的有，太好笑了」、「台中人的寵物這麼刺激喔」，也有網友替鴕鳥鳴不平，「鴕鳥說『只有我沒被上馬賽克？放尊重點！』」更多網友稱「哈哈！笑到抽筋了」

最近有網友意外發現去年台中烏日有圍捕鴕鳥場面，鴕鳥還一臉不爽，影片一出，引起網友熱議。圖／翻攝自Google Maps
最近有網友意外發現去年台中烏日有圍捕鴕鳥場面，鴕鳥還一臉不爽，影片一出，引起網友熱議。圖／翻攝自Google Maps

鴕鳥 影片

延伸閱讀

被壓垮！逢甲人氣「好好味菠蘿油」熄燈　高掛：租金漲兩倍 做不下去

OCP 2025全球高峰會 科技巨頭齊聚規模創紀錄

Google：駭客向企業高層寄勒索電郵

日本Google開發撥盤式鍵盤 不敲按鍵打字變「圓滑」可修身養性

相關新聞

彰化南瑤宮遶境 藝閣車小朋友耐高溫撐傘吹扇、半途借廁所

彰化縣定古蹟南瑤宮舉行「開基三媽暨十會媽角頭祈安遶境」，今天回鑾進入彰化市區，由「真人藝閣車」迎駕，車上小朋友扮演神話與...

中秋節土地公生 來彰化拜這廟別忘看大師作品

每年中秋節也是土地公生日，彰化縣二八水文史工作室召集人張錫池說，田中鎮的「乾福宮」是在地知名土地公廟，很多人都不知道廟的...

Google街景再添奇景！台中「鴕鳥遭圍捕不爽了」神展開 網友笑翻

Google街景再添「警察圍捕鴕鳥」奇景！最近有網友查找地址時，意外發現去年台中烏日警方等圍捕鴕鳥場面，鴕鳥還一臉不爽；...

台灣設計展林強策畫「殿氣LIVE」曝光 潮派鹿港盧廣仲、玖壹壹登場　

台灣設計展將在彰化三大展區盛大登場，今天鹿港展區試營運，兩大亮點包括10月11、12在鹿港體育場舉行的「潮派鹿港」音樂祭...

中秋節愉快！盧秀燕動手做月餅 推薦不用烤不用油冰心月餅

明天就是中秋節，台中市長盧秀燕這兩天沒有公開行程，也要把握佳節與家人團聚，今天應景的上傳一部「做月餅」影片，戴上眼鏡動手...

實體不修反畫線？ 彰化南郭路「假人行道」挨批雙重災難

台灣設計展前夕，彰化市區多處道路與人行道陸續整修，不過南郭路通往彰師大寶山校區的新設標線型人行道，卻引發地方人士質疑；前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。