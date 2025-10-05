彰化南瑤宮遶境 藝閣車小朋友耐高溫撐傘吹扇、半途借廁所

彰化縣定古蹟南瑤宮舉行「開基三媽暨十會媽角頭祈安遶境」，今天回鑾進入彰化市區，由「真人藝閣車」迎駕，車上小朋友扮演神話與歷史故事人物，沿途拋送糖果與餅乾，吸引民眾熱情圍觀。炎熱的天氣下，小朋友撐著洋傘、拿著小風扇抵擋烈陽，也有人半途「下車」到超商借廁所。

南瑤宮已有287年歷史，兩年多前展開全面整修，一期主結構修復工程接近完工。今年遶境自9月27日起至10月5日，行經九個鄉鎮市、近百個角頭，見證百年古廟整修將竣工的盛事。

彰化市公所寺廟室主任林大猷表示，「真人藝閣」在彰化相當少見，此次首度徵人，由小朋友扮演角色，開放報名一週即吸引約兩百人參加，遴選過程中，南瑤宮執事人員還向媽祖逐一擲筊請示。

今天高溫，氣象署警示黃色燈號，藝閣車上的小朋友與沿街民眾頂著烈日，服裝悶熱難耐，但小朋友仍手持扇子或小電扇，表情真實又趣味；即便臉上短暫收起笑容，看到民眾歡呼揮手，仍繼續展現熱情笑容。