中秋節土地公生 來彰化拜這廟別忘看大師作品

每年中秋節也是土地公生日，彰化縣二八水文史工作室召集人張錫池說，田中鎮的「乾福宮」是在地知名土地公廟，很多人都不知道廟的剪黏、交趾陶是出自國寶匠師郭天來、郭秋福的代表作，提醒連假到乾福宮拜土地公，並欣賞大師作品。

「乾福宮」土地公廟，每年中秋有許多信徒來為土地公祝壽，張錫池說，廟頂1970年代的玻璃剪黏即剪花作品，還有水車堵交趾陶都出自田中匠師郭天來及郭秋福父子代表作，而廟體水泥結構則匠師許炳林之作。傳統匠師手工剪黏的靈動感，是廠制式化生產線很難比得上的。

張錫池說，田中鎮內保留許多匠師作品，是古蹟愛好者及學術單位最佳取經所在，尤其保存純手工剪黏作品的數量，堪稱全省數一數二。

除欣賞匠師作品，張錫池說，在農村還有一項中秋特色，老一輩每到中秋節就會做「土地公拐」送給土地公，這是農村重要習俗，以往家家戶戶製作手杖讓土地公能拄著拐杖到各地巡視。拐杖以竹子夾上土地公金，取長約1、2公尺的竹枝或茅草，上端以四方金、壽金及三柱香綁上，插在農地果園，許多民眾會帶麥芽糖去拜土地公，表示可以「黏財」「黏好運」。