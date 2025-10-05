快訊

中秋烤肉要小心！午後對流旺盛 4縣市大雨特報「一路下到晚上」

賴清德、徐榛蔚同框視察馬太鞍溪 後年底將蓋超級大堤

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣設計展林強策畫「殿氣LIVE」曝光 潮派鹿港盧廣仲、玖壹壹登場　

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
「潮派鹿港」音樂祭將有歌手盧廣仲、玖壹壹、美秀集團、TRASH、糜先生等登場。圖／翻攝潮派音樂臉書
「潮派鹿港」音樂祭將有歌手盧廣仲、玖壹壹、美秀集團、TRASH、糜先生等登場。圖／翻攝潮派音樂臉書

台灣設計展將在彰化三大展區盛大登場，今天鹿港展區試營運，兩大亮點包括10月11、12在鹿港體育場舉行的「潮派鹿港」音樂祭，陣容強大，包括歌手盧廣仲、玖壹壹、美秀集團、TRASH、糜先生等將登場；另每周五至周日在鹿港公會堂上演「耀啟彰化行」光雕秀，結合3D動畫與音樂，重現1784年開港以來的歷史榮景。

彰化縣長王惠美指出，鹿港展區共有三個主要展場，「文化行」把傳統音樂與當代音樂結合，透過「殿氣現場」與音樂人林強策劃的「殿氣LIVE」，賦予音樂生命；「平安行」從日常生活器物出發，展出彰化獨有的品牌與工藝精神；「圓夢行」以交通、建設與生活設施為主題，展現彰化的過去、現在與未來。

亞太會館的「文化行」展區今日首度亮相，讓現場民眾驚艷，展區以設計、音樂與表演藝術打造沉浸式情境體驗，由知名設計師方序中、梁浩軒策展，音樂人林強創作全新配樂貫穿全場，並策劃形塑「台灣聲音」，預計將22場現場演出帶進展場，融合了北管、古典、民謠與電子音樂。

「耀啟彰化行」光雕秀將於10月7日晚間6點半在鹿港公會堂試燈，時間長達12分鐘，設計展期間，每周五至周日晚間6點半至9點，每半小時展演一次，讓擁有百年歷史的鹿港公會堂結合高科技沉浸式投影，呈現全新文化體驗。

「潮派鹿港音樂祭」安排的演出陣容讓年輕世代期待，歌手盧廣仲將於10月12日晚間9點登台，演出至9點40分；玖壹壹則於10月11日晚間9點演出，預計40分鐘。

台灣設計展亞太會館展區「文化行」今日首度亮相，以設計、音樂與表演藝術打造沉浸式情境體驗。記者林敬家／攝影
台灣設計展亞太會館展區「文化行」今日首度亮相，以設計、音樂與表演藝術打造沉浸式情境體驗。記者林敬家／攝影
台灣設計展即將在彰化三大展區盛大登場，今天鹿港展區試營運。記者林敬家／攝影
台灣設計展即將在彰化三大展區盛大登場，今天鹿港展區試營運。記者林敬家／攝影
鹿港亞太會館的「文化行」展區今日首度亮相，讓現場民眾驚艷。記者林敬家／攝影
鹿港亞太會館的「文化行」展區今日首度亮相，讓現場民眾驚艷。記者林敬家／攝影

音樂 鹿港

延伸閱讀

2025台灣設計展倒數計時 「冠軍行」首度亮相曝彰化活力

盧廣仲台上無預警驚爆被霸凌！抱吉他演出真實內幕竟藏巨大洋蔥

盧廣仲開唱突秀「清痰聲」嚇壞粉絲！罕見沒帶這東西自爆內幕

新竹湖口中秋晚會亮眼！盧廣仲、李雅英登台 鄉長捐薪10萬援花蓮

相關新聞

中秋晚會摸彩品抽獎過程被質疑不公 主辦單位回應了

台中市沙鹿區興安社區昨晚辦的社區中秋晚會，被質疑摸彩品抽獎過程不公平，民眾錄影片說一名台上主持人代表抽獎時，明顯在挑特定...

台灣設計展林強策畫「殿氣LIVE」曝光 潮派鹿港盧廣仲、玖壹壹登場　

台灣設計展將在彰化三大展區盛大登場，今天鹿港展區試營運，兩大亮點包括10月11、12在鹿港體育場舉行的「潮派鹿港」音樂祭...

中秋節愉快！盧秀燕動手做月餅 推薦不用烤不用油冰心月餅

明天就是中秋節，台中市長盧秀燕這兩天沒有公開行程，也要把握佳節與家人團聚，今天應景的上傳一部「做月餅」影片，戴上眼鏡動手...

實體不修反畫線？ 彰化南郭路「假人行道」挨批雙重災難

台灣設計展前夕，彰化市區多處道路與人行道陸續整修，不過南郭路通往彰師大寶山校區的新設標線型人行道，卻引發地方人士質疑；前...

迎接國慶晚會 台中市全市主要道路懸掛超過1.6萬面國旗

雙十國慶將至，台中市睽違8年舉辦國慶晚會，10月9日晚上在圓滿戶外劇場盛大登場，市府為迎接國慶日，將提前在台灣大道、文心...

南投世界茶業博覽會 「臺灣優質農產主題館」強棒登場

「2025南投世界茶業博覽會」即日起至12日在南投中興新村中興大操場盛大登場。今年由農村發展及水土保持署與台灣優良農產品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。