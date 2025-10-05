台灣設計展林強策畫「殿氣LIVE」曝光 潮派鹿港盧廣仲、玖壹壹登場　

台灣設計展將在彰化三大展區盛大登場，今天鹿港展區試營運，兩大亮點包括10月11、12在鹿港體育場舉行的「潮派鹿港」音樂祭，陣容強大，包括歌手盧廣仲、玖壹壹、美秀集團、TRASH、糜先生等將登場；另每周五至周日在鹿港公會堂上演「耀啟彰化行」光雕秀，結合3D動畫與音樂，重現1784年開港以來的歷史榮景。

彰化縣長王惠美指出，鹿港展區共有三個主要展場，「文化行」把傳統音樂與當代音樂結合，透過「殿氣現場」與音樂人林強策劃的「殿氣LIVE」，賦予音樂生命；「平安行」從日常生活器物出發，展出彰化獨有的品牌與工藝精神；「圓夢行」以交通、建設與生活設施為主題，展現彰化的過去、現在與未來。

亞太會館的「文化行」展區今日首度亮相，讓現場民眾驚艷，展區以設計、音樂與表演藝術打造沉浸式情境體驗，由知名設計師方序中、梁浩軒策展，音樂人林強創作全新配樂貫穿全場，並策劃形塑「台灣聲音」，預計將22場現場演出帶進展場，融合了北管、古典、民謠與電子音樂。

「耀啟彰化行」光雕秀將於10月7日晚間6點半在鹿港公會堂試燈，時間長達12分鐘，設計展期間，每周五至周日晚間6點半至9點，每半小時展演一次，讓擁有百年歷史的鹿港公會堂結合高科技沉浸式投影，呈現全新文化體驗。