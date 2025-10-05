2025南投星空季壓軸登場

照片取自南投縣政府

自五月起盛大展開的2025南投星空季，已在清境、溪頭及東埔舉辦三場主題晚會，每場都吸引大批民眾共襄盛舉，壓軸場4日晚上在南投市赤腳精靈熱鬧登場，中秋佳節前夕相約南投，一同體驗滿天星斗的浪漫氛圍。

南投縣府觀光處指出，南投擁有全亞洲第三座暗空公園，為觀星首選之處，也進而推動觀星旅遊，今年星空季跟著帶動觀星熱潮，期望結合在地特色與風景來推動南投觀光。

2025年南投星空季壓軸最大場，以「光點仙境 月光派對」為主題，將音樂、手作、美食與生態融入觀星體驗，中秋佳節前夕，吸引大批民眾共同體驗南投星空的美好，觀星導覽、天文闖關，邊玩遊戲邊吸收豐富的天文知識，還有野餐同樂會「光點野餐盒」，嚴選南投在地特產，讓參與者享美食賞星夜，體驗最具地方特色的觀星盛會。

聚傳媒