2025南投星空季壓軸登場
照片取自南投縣政府
自五月起盛大展開的2025南投星空季，已在清境、溪頭及東埔舉辦三場主題晚會，每場都吸引大批民眾共襄盛舉，壓軸場4日晚上在南投市赤腳精靈熱鬧登場，中秋佳節前夕相約南投，一同體驗滿天星斗的浪漫氛圍。
南投縣府觀光處指出，南投擁有全亞洲第三座暗空公園，為觀星首選之處，也進而推動觀星旅遊，今年星空季跟著帶動觀星熱潮，期望結合在地特色與風景來推動南投觀光。
2025年南投星空季壓軸最大場，以「光點仙境 月光派對」為主題，將音樂、手作、美食與生態融入觀星體驗，中秋佳節前夕，吸引大批民眾共同體驗南投星空的美好，觀星導覽、天文闖關，邊玩遊戲邊吸收豐富的天文知識，還有野餐同樂會「光點野餐盒」，嚴選南投在地特產，讓參與者享美食賞星夜，體驗最具地方特色的觀星盛會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言