快訊

中秋烤肉要小心！午後對流旺盛 4縣市大雨特報「一路下到晚上」

賴清德、徐榛蔚同框視察馬太鞍溪 後年底將蓋超級大堤

2025南投星空季壓軸登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自南投縣政府

自五月起盛大展開的2025南投星空季，已在清境、溪頭及東埔舉辦三場主題晚會，每場都吸引大批民眾共襄盛舉，壓軸場4日晚上在南投市赤腳精靈熱鬧登場，中秋佳節前夕相約南投，一同體驗滿天星斗的浪漫氛圍。

南投縣府觀光處指出，南投擁有全亞洲第三座暗空公園，為觀星首選之處，也進而推動觀星旅遊，今年星空季跟著帶動觀星熱潮，期望結合在地特色與風景來推動南投觀光。

2025年南投星空季壓軸最大場，以「光點仙境 月光派對」為主題，將音樂、手作、美食與生態融入觀星體驗，中秋佳節前夕，吸引大批民眾共同體驗南投星空的美好，觀星導覽、天文闖關，邊玩遊戲邊吸收豐富的天文知識，還有野餐同樂會「光點野餐盒」，嚴選南投在地特產，讓參與者享美食賞星夜，體驗最具地方特色的觀星盛會。

聚傳媒

南投縣 野餐 中秋

延伸閱讀

南投世界茶業博覽會 「臺灣優質農產主題館」強棒登場

2025國慶焰火在南投登場 縣府推接駁專車疏運人潮

6大吉日聚中秋 這4天「曬月亮」轉運…但4種人要「躲月」做1事可擋煞

雨神下凡過中秋！雨區再擴大 6縣市大雨特報

相關新聞

中秋晚會摸彩品抽獎過程被質疑不公 主辦單位回應了

台中市沙鹿區興安社區昨晚辦的社區中秋晚會，被質疑摸彩品抽獎過程不公平，民眾錄影片說一名台上主持人代表抽獎時，明顯在挑特定...

台灣設計展林強策畫「殿氣LIVE」曝光 潮派鹿港盧廣仲、玖壹壹登場　

台灣設計展將在彰化三大展區盛大登場，今天鹿港展區試營運，兩大亮點包括10月11、12在鹿港體育場舉行的「潮派鹿港」音樂祭...

中秋節愉快！盧秀燕動手做月餅 推薦不用烤不用油冰心月餅

明天就是中秋節，台中市長盧秀燕這兩天沒有公開行程，也要把握佳節與家人團聚，今天應景的上傳一部「做月餅」影片，戴上眼鏡動手...

實體不修反畫線？ 彰化南郭路「假人行道」挨批雙重災難

台灣設計展前夕，彰化市區多處道路與人行道陸續整修，不過南郭路通往彰師大寶山校區的新設標線型人行道，卻引發地方人士質疑；前...

迎接國慶晚會 台中市全市主要道路懸掛超過1.6萬面國旗

雙十國慶將至，台中市睽違8年舉辦國慶晚會，10月9日晚上在圓滿戶外劇場盛大登場，市府為迎接國慶日，將提前在台灣大道、文心...

南投世界茶業博覽會 「臺灣優質農產主題館」強棒登場

「2025南投世界茶業博覽會」即日起至12日在南投中興新村中興大操場盛大登場。今年由農村發展及水土保持署與台灣優良農產品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。