中秋節愉快！盧秀燕動手做月餅 推薦不用烤不用油冰心月餅

明天就是中秋節，台中市長盧秀燕這兩天沒有公開行程，也要把握佳節與家人團聚，今天應景的上傳一部「做月餅」影片，戴上眼鏡動手做冰心月餅，強調「不用烤、不用油」，儘管外觀比不上坊間販售的月餅，內餡滿滿，直呼好吃，對自己的作品相當有自信。

盧秀燕昨天晚上參加在圓滿戶外劇場舉辦的「鯨之謎」影像交響音樂會，今天到周一中秋節皆無公開行程，周二開工日才會出席市政會議與清水國民暨兒童運動中心開幕典禮。

盧秀燕稍早在粉絲專業上傳一部短片，戴上大圓框眼鏡手做月餅。她今年做的冰心月餅用冰心麻薯粉製成外皮，加入抹茶粉，以綠豆沙做內餡，表示「媽媽做東西靠經驗」，不過還是捏出了內餡比餅皮還大的月餅，模具壓制後勉強成型，笑稱是史上皮最薄的月餅；外觀雖不精緻，盧吃過一口後表示很好吃。

上傳約半小時就引來上千人按讚、數十則留言。多數留言祝盧秀燕「中秋節快樂」、「闔家平安」，有人吐槽「看起來不怎麼美味」；也有部分留言喊「發5萬給市民慶祝中秋」，政治意味濃厚。