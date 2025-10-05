快訊

見馬太鞍溪橋遭沖毀…傳劉世芳開會「呵呵笑」？災變中心聲明回應

搭公車「善意一腳」 助輪椅翁感動9萬人…高中生嚇一跳：沒什麼啦

中秋連假慘成暑假 國中生曝「22項回家作業」太崩潰：請大家要活著

實體不修反畫線？ 彰化南郭路「假人行道」挨批雙重災難

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
前彰化市長邱建富批評，南郭路通往彰師大寶山校區原本已有約2公尺寬的實體人行道，如今不整修反而在車道旁劃出不到1公尺寬的「假人行道」。圖／邱建富提供
前彰化市長邱建富批評，南郭路通往彰師大寶山校區原本已有約2公尺寬的實體人行道，如今不整修反而在車道旁劃出不到1公尺寬的「假人行道」。圖／邱建富提供

台灣設計展前夕，彰化市區多處道路與人行道陸續整修，不過南郭路通往彰師大寶山校區的新設標線型人行道，卻引發地方人士質疑；前彰化市長邱建富批評，該處原本已有2公尺寬的實體人行道，如今不整修反而在車道旁劃出不到1公尺寬的「假人行道」，既影響通行也擾亂交通，根本是「交通與設計的雙重災難」。

邱建富指出，原本的實體人行道雜草叢生，部分區段還被改作停車空間，市公所近來重鋪路面後卻將停車格外移，再劃出標線型人行道，讓行人被迫與車爭道，這樣的設計無助於提升安全，反而破壞既有交通秩序。

他強調，好的設計不該只是表面美觀，更應兼顧安全與實用，若地方政府為迎接設計展而美化市容，應該優先考量民眾使用需求，從實際生活面檢討規劃。

對此路權單位彰化市公所回應，該路段近期確實完成標線型人行道，從南郭路一段保四總隊一路延伸到彰師大寶山校區正門，由於現有實體人行道僅在校區外部範圍，且為校方退縮地，考量道路整體一致性，市公所才爭取中央道路修繕經費改善。

公所表示，若全面整建實體人行道，所需經費更高，現行標線型設計屬於兼顧經費與安全的折衷方案，未來將持續檢討人行道環境與使用狀況，以提升行人安全。

前彰化市長邱建富批評，南郭路通往彰師大寶山校區原本已有約2公尺寬的實體人行道，如今不整修反而在車道旁劃出不到1公尺寬的「假人行道」。圖／邱建富提供
前彰化市長邱建富批評，南郭路通往彰師大寶山校區原本已有約2公尺寬的實體人行道，如今不整修反而在車道旁劃出不到1公尺寬的「假人行道」。圖／邱建富提供
彰化市南郭路通往彰師大寶山校區的新設標線型人行道受質疑，實體人行道不修反而影響安全。圖／邱建富提供
彰化市南郭路通往彰師大寶山校區的新設標線型人行道受質疑，實體人行道不修反而影響安全。圖／邱建富提供

人行道 彰化

延伸閱讀

影／連假遊客轎車陷彰化沙灘驚魂記 幸海巡科技監控及時救援

2025台灣設計展倒數計時 「冠軍行」首度亮相曝彰化活力

彰化北斗「寶斗良緣節」 王惠美發紅包：1年內締結良緣加碼送結婚禮

舊台汽彰化車站變身親子樂園 明天有中秋市集還可摸彩

相關新聞

中秋晚會摸彩品抽獎過程被質疑不公 主辦單位回應了

台中市沙鹿區興安社區昨晚辦的社區中秋晚會，被質疑摸彩品抽獎過程不公平，民眾錄影片說一名台上主持人代表抽獎時，明顯在挑特定...

實體不修反畫線？ 彰化南郭路「假人行道」挨批雙重災難

台灣設計展前夕，彰化市區多處道路與人行道陸續整修，不過南郭路通往彰師大寶山校區的新設標線型人行道，卻引發地方人士質疑；前...

迎接國慶晚會 台中市全市主要道路懸掛超過1.6萬面國旗

雙十國慶將至，台中市睽違8年舉辦國慶晚會，10月9日晚上在圓滿戶外劇場盛大登場，市府為迎接國慶日，將提前在台灣大道、文心...

南投世界茶業博覽會 「臺灣優質農產主題館」強棒登場

「2025南投世界茶業博覽會」即日起至12日在南投中興新村中興大操場盛大登場。今年由農村發展及水土保持署與台灣優良農產品...

加碼催生 學者：不如改善養育與就業環境

我國少子女化問題嚴峻，根據內政部推估，今年全年新生兒人數恐跌破12萬人，屢創新低。行政院喊出擴大生育補助至每胎10萬元，...

多生多領 中彰明年加碼生育津貼

為因應少子女化衝擊，台中、彰化都計畫從明年起，調高生育津貼，刺激人口成長。台中市計畫第3胎以上，每胎增加補助1萬元，第3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。