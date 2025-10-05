實體不修反畫線？ 彰化南郭路「假人行道」挨批雙重災難
台灣設計展前夕，彰化市區多處道路與人行道陸續整修，不過南郭路通往彰師大寶山校區的新設標線型人行道，卻引發地方人士質疑；前彰化市長邱建富批評，該處原本已有2公尺寬的實體人行道，如今不整修反而在車道旁劃出不到1公尺寬的「假人行道」，既影響通行也擾亂交通，根本是「交通與設計的雙重災難」。
邱建富指出，原本的實體人行道雜草叢生，部分區段還被改作停車空間，市公所近來重鋪路面後卻將停車格外移，再劃出標線型人行道，讓行人被迫與車爭道，這樣的設計無助於提升安全，反而破壞既有交通秩序。
他強調，好的設計不該只是表面美觀，更應兼顧安全與實用，若地方政府為迎接設計展而美化市容，應該優先考量民眾使用需求，從實際生活面檢討規劃。
對此路權單位彰化市公所回應，該路段近期確實完成標線型人行道，從南郭路一段保四總隊一路延伸到彰師大寶山校區正門，由於現有實體人行道僅在校區外部範圍，且為校方退縮地，考量道路整體一致性，市公所才爭取中央道路修繕經費改善。
公所表示，若全面整建實體人行道，所需經費更高，現行標線型設計屬於兼顧經費與安全的折衷方案，未來將持續檢討人行道環境與使用狀況，以提升行人安全。
