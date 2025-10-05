快訊

見馬太鞍溪橋遭沖毀…傳劉世芳開會「呵呵笑」？災變中心聲明回應

搭公車「善意一腳」 助輪椅翁感動9萬人…高中生嚇一跳：沒什麼啦

中秋連假慘成暑假 國中生曝「22項回家作業」太崩潰：請大家要活著

聽新聞
0:00 / 0:00

中秋晚會摸彩品抽獎過程被質疑不公 主辦單位回應了

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市沙鹿區興安里昨晚的社區中秋晚會，被質疑摸彩過程不公平。圖／截取自臉書沙鹿之美
台中市沙鹿區興安里昨晚的社區中秋晚會，被質疑摸彩過程不公平。圖／截取自臉書沙鹿之美

台中市沙鹿區興安社區昨晚辦的社區中秋晚會，被質疑摸彩品抽獎過程不公平，民眾錄影片說一名台上主持人代表抽獎時，明顯在挑特定摸彩券，難怪他們等了二個多小時都沒抽中獎品；興安社區發展協會理事長何敏蓉說這是誤會，主持人是外地人不認識當地人，只是將疊在一起的摸彩券翻動而已。

民眾在臉書沙鹿之美PO文和影片說，昨晚滿心期待沙鹿區興安里的中秋晚會，從晚上7時30分等到10時，都沒抽中獎項，看影片發現，原來台上一名摸出彩券獎品的人用「挑」的，難怪領獎人一直重覆上台領獎，甚至領了5到6個獎，其他人都白等了。

有網友看到影片說，台上代表摸出獎項的一名女子，明顯在看透明摸彩箱內的摸彩券，難怪會被質疑；主辦單位興安社區發展協會理事長何敏蓉今天說明，主持人抽獎時當時要將摸彩箱內底部疊在一起的彩券翻動，並非挑彩券，是誤會，而且主持人是請來的外地人，並不認識當地人。

彩券 影片 中秋

延伸閱讀

澎湖在地傳統創意升級 尖山社區營造文化底蘊深

中秋連假傳意外 台中南屯六旬婦墜落社區車道身亡

影／南屯5歲童拿鑰匙出門找媽媽...搞烏龍反鎖社區外警來助

舊台汽彰化車站變身親子樂園 明天有中秋市集還可摸彩

相關新聞

中秋晚會摸彩品抽獎過程被質疑不公 主辦單位回應了

台中市沙鹿區興安社區昨晚辦的社區中秋晚會，被質疑摸彩品抽獎過程不公平，民眾錄影片說一名台上主持人代表抽獎時，明顯在挑特定...

實體不修反畫線？ 彰化南郭路「假人行道」挨批雙重災難

台灣設計展前夕，彰化市區多處道路與人行道陸續整修，不過南郭路通往彰師大寶山校區的新設標線型人行道，卻引發地方人士質疑；前...

迎接國慶晚會 台中市全市主要道路懸掛超過1.6萬面國旗

雙十國慶將至，台中市睽違8年舉辦國慶晚會，10月9日晚上在圓滿戶外劇場盛大登場，市府為迎接國慶日，將提前在台灣大道、文心...

南投世界茶業博覽會 「臺灣優質農產主題館」強棒登場

「2025南投世界茶業博覽會」即日起至12日在南投中興新村中興大操場盛大登場。今年由農村發展及水土保持署與台灣優良農產品...

加碼催生 學者：不如改善養育與就業環境

我國少子女化問題嚴峻，根據內政部推估，今年全年新生兒人數恐跌破12萬人，屢創新低。行政院喊出擴大生育補助至每胎10萬元，...

多生多領 中彰明年加碼生育津貼

為因應少子女化衝擊，台中、彰化都計畫從明年起，調高生育津貼，刺激人口成長。台中市計畫第3胎以上，每胎增加補助1萬元，第3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。