中秋晚會摸彩品抽獎過程被質疑不公 主辦單位回應了

台中市沙鹿區興安社區昨晚辦的社區中秋晚會，被質疑摸彩品抽獎過程不公平，民眾錄影片說一名台上主持人代表抽獎時，明顯在挑特定摸彩券，難怪他們等了二個多小時都沒抽中獎品；興安社區發展協會理事長何敏蓉說這是誤會，主持人是外地人不認識當地人，只是將疊在一起的摸彩券翻動而已。

民眾在臉書沙鹿之美PO文和影片說，昨晚滿心期待沙鹿區興安里的中秋晚會，從晚上7時30分等到10時，都沒抽中獎項，看影片發現，原來台上一名摸出彩券獎品的人用「挑」的，難怪領獎人一直重覆上台領獎，甚至領了5到6個獎，其他人都白等了。

有網友看到影片說，台上代表摸出獎項的一名女子，明顯在看透明摸彩箱內的摸彩券，難怪會被質疑；主辦單位興安社區發展協會理事長何敏蓉今天說明，主持人抽獎時當時要將摸彩箱內底部疊在一起的彩券翻動，並非挑彩券，是誤會，而且主持人是請來的外地人，並不認識當地人。