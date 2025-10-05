迎接國慶晚會 台中市全市主要道路懸掛超過1.6萬面國旗

雙十國慶將至，台中市睽違8年舉辦國慶晚會，10月9日晚上在圓滿戶外劇場盛大登場，市府為迎接國慶日，將提前在台灣大道、文心路等主要道路上懸掛青天白日滿地紅國旗，總共超過1萬6000面，並持續展出至10月28日。

建設局指出，今年將延續去年規畫的「旗海之城」，聯手各區公所，在主要道路上以羅馬旗與大型直式國旗的設計，懸掛1.6萬面國旗，呈現出多層次的排列樣式，既展現出氣勢磅礡的「國旗街」，也讓市民與連假期間到中部參加晚會與焰火的遊客感受喜慶氛圍。

建設局長陳大田表示，國旗懸掛範圍包含台灣大道、文心路、忠明南路、五權路、崇德路、中清路、市政路、中央公園周邊、烏日高鐵站主要聯外道路建國路等路段；特別在西屯路四段都會南街到橋梁段，會懸掛20組大型直式國旗，視野最佳。

建設局說明，日前已陸續展開懸掛作業，10月9日前全面完成，持續展出到28日；民眾經過作業路段請減速慢行，若發現國旗破損、歪斜等狀況，可撥打1999專線。9日晚上就是國慶晚會，市府邀請市民闔家到文心森林公園戶外圓滿劇場參加。