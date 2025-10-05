快訊

「柚子是文旦？」一半人都搞錯 教育部曝挑選3招：香又甜

好消息！苗栗隨機砍人案11歲女童左胸血胸搶救今脫險 轉普通病房

高鐵備戰「寧靜車廂」出新招 孩童哭鬧送「乖乖」安撫

迎接國慶晚會 台中市全市主要道路懸掛超過1.6萬面國旗

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市政府迎接雙十國慶，國慶晚會前將在全市懸掛1.6萬面國旗。圖／台中市政府提供
台中市政府迎接雙十國慶，國慶晚會前將在全市懸掛1.6萬面國旗。圖／台中市政府提供

雙十國慶將至，台中市睽違8年舉辦國慶晚會，10月9日晚上在圓滿戶外劇場盛大登場，市府為迎接國慶日，將提前在台灣大道、文心路等主要道路上懸掛青天白日滿地紅國旗，總共超過1萬6000面，並持續展出至10月28日。

建設局指出，今年將延續去年規畫的「旗海之城」，聯手各區公所，在主要道路上以羅馬旗與大型直式國旗的設計，懸掛1.6萬面國旗，呈現出多層次的排列樣式，既展現出氣勢磅礡的「國旗街」，也讓市民與連假期間到中部參加晚會與焰火的遊客感受喜慶氛圍。

建設局長陳大田表示，國旗懸掛範圍包含台灣大道、文心路、忠明南路、五權路、崇德路、中清路、市政路、中央公園周邊、烏日高鐵站主要聯外道路建國路等路段；特別在西屯路四段都會南街到橋梁段，會懸掛20組大型直式國旗，視野最佳。

建設局說明，日前已陸續展開懸掛作業，10月9日前全面完成，持續展出到28日；民眾經過作業路段請減速慢行，若發現國旗破損、歪斜等狀況，可撥打1999專線。9日晚上就是國慶晚會，市府邀請市民闔家到文心森林公園戶外圓滿劇場參加。

國慶晚會時間是9日下午5時半到9時，主題是中華民國、台灣與台中三大意象，邀請白冰冰、胡瓜、玖壹壹、台中市交響樂團、九天民俗技藝團等藝人與團體演出；10日的國慶焰火則在南投貓羅溪畔，施放超過3萬發、12段主題煙火，時長約40分鐘。

懸掛地區包含台灣大道、文心路等主要路段，採取羅馬旗與大型直式國旗。圖／台中市政府提供
懸掛地區包含台灣大道、文心路等主要路段，採取羅馬旗與大型直式國旗。圖／台中市政府提供

國旗 國慶焰火 劇場

延伸閱讀

影／海巡公海攔截市價15億海洛英、大麻 陸籍船長竟懸掛我國國旗

揭「台中綠美圖」面紗 全台最輕巧、穿透感地標建築搶先看

首次導入「空氣盆」！台中綠美圖旁新移植樹木不用支架仿若原生

圓環存廢惹爭議 台中南屯「渦輪圓環」像太極

相關新聞

迎接國慶晚會 台中市全市主要道路懸掛超過1.6萬面國旗

雙十國慶將至，台中市睽違8年舉辦國慶晚會，10月9日晚上在圓滿戶外劇場盛大登場，市府為迎接國慶日，將提前在台灣大道、文心...

南投世界茶業博覽會 「臺灣優質農產主題館」強棒登場

「2025南投世界茶業博覽會」即日起至12日在南投中興新村中興大操場盛大登場。今年由農村發展及水土保持署與台灣優良農產品...

加碼催生 學者：不如改善養育與就業環境

我國少子女化問題嚴峻，根據內政部推估，今年全年新生兒人數恐跌破12萬人，屢創新低。行政院喊出擴大生育補助至每胎10萬元，...

多生多領 中彰明年加碼生育津貼

為因應少子女化衝擊，台中、彰化都計畫從明年起，調高生育津貼，刺激人口成長。台中市計畫第3胎以上，每胎增加補助1萬元，第3...

廣角鏡／南投世界茶業博覽會登場

南投世界茶業博覽會昨開幕，為期9天，中秋連假首日湧入人潮。今年展期結合10日在南投登場的國慶焰火，預計將突破百萬人次；茶...

香菜控快來！彰化北斗開發香菜水餃、肉圓 農會買得到

彰化縣北斗鎮農會年年有創意，繼搶救低價高麗菜推出高麗菜水餃，今年針對北斗鎮特產芫荽開發香菜肉圓，今舉辦「芫味覺醒－香菜總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。