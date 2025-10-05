台中18處「銀髮健身」俱樂部6招坐著也能練 中秋健康過

中秋節月餅、柚子、烤肉美食當前，怕熱量爆表、運動量不夠？台中市衛生局針對長者建議，台中市目前布設18處「銀髮健身俱樂部」可供銀髮族就近運動，另外，不想出門的長者，有一套六式動作坐著也能練，可提升肌耐力與柔軟度。

台中市衛生局說，中秋節為降低長者衰弱風險、提升肌力，中央與地方政府近年積極推動「銀髮健身俱樂部」，讓長輩就近運動，並成為交流陪伴的友善空間。台中市2018年起向中央爭取設立，至今布建18處據點，今年再獲衛福部核定補助10處，持續打造「齡健康城市」。

衛生局指出，為協助長輩在家也能安全運動，國民健康署推薦一套坐姿訓練操，設計以不造成疼痛為原則，並著重提升肌耐力與柔軟度，共六式動作：第一式：往上伸懶腰、第二式：左右彎個腰、第三式：雙手梳梳頭、第四式：坐姿抬起腿、第五式：轉體抬個腿、第六式：雙手畫圈圈。

衛生局說明，六式操皆可在椅子上完成，搭配規律練習，有助增強肌力、預防衰弱。長者在運動時若感疲憊，可適時休息或補充水分，切勿勉強進行。隨著體能提升，也建議逐步增加活動頻率與強度，進一步強化運動效果。

衛生局長曾梓展表示，依據世界衛生組織WHO建議，65歲以上長者每周應累積150至300分鐘中等強度有氧運動，呼籲長輩們把握中秋佳節，前往鄰近據點參加多元課程，讓團圓更添健康意義。

曾梓展指出，銀髮健身俱樂部除設有專業運動課程與減壓健身設備，也有運動指導員陪伴，讓長者在運動過程中互相鼓勵、分享生活點滴，不僅強健身心，更凝聚社群歸屬感，成為長輩們的「第二個家」。