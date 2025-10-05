快訊

南投世界茶業博覽會 「臺灣優質農產主題館」強棒登場

經濟日報／ 記者宋健生／南投即時報導
南投世界茶業博覽會「臺灣優質農產主題館」強棒登場，好吃、好玩、又有愛。農村水保署／提供
南投世界茶業博覽會「臺灣優質農產主題館」強棒登場，好吃、好玩、又有愛。農村水保署／提供

「2025南投世界茶業博覽會」即日起至12日在南投中興新村中興大操場盛大登場。今年由農村發展及水土保持署與台灣優良農產品發展協會共同設立「臺灣優質農產主題館」，以實際行動支持在地優質產業與社會公益，成為全場最受矚目的焦點之一。

本屆「臺灣優質農產主題館」網羅了26家優質業者與產品，展出涵蓋農村特色美食、農特飲品、伴手禮及調理食品，呈現豐富多元的農村產業面貌。參展品牌包括：「哈客愛擂茶」、「金椿茶油工坊」、「後山寶食」等知名業者，完整展現臺灣農村社區產業的底蘊與創新實力。

農村水保署表示，此次入選主題館的產品，皆須符合「臺灣在地原料、合法生產場域、食品衛生安全規範及完整包裝標示」等標準，讓消費者能夠安心選購。

主題館的籌設，不僅鼓勵農村社區業者持續推出具發展潛力的優質產品，也積極協助打造國際行銷舞台。茶博會期間，歡迎民眾在品味世界好茶之餘，走進主題館，以行動支持國產優質農產，感受農村社區的美味與魅力。

「臺灣優質農產主題館」的開幕儀式，由農業部農村水保署長蘇茂祥、台南分署長柯燦堂、南投縣政府農業處長蘇瑞祥、台灣優良農產品發展協會執行長郭松穎等人主持；並邀請農村水保署的農村小童，與中職中信兄弟隊三位Passion Sisters啦啦隊成員帶來活力熱舞，炒熱現場氣氛。

展期中除多元展售攤位外，現場推出「超值集點贈好禮」，消費愈多、回饋愈多；假日期間加碼「限定滿額福袋」驚喜，與年度限量造型玻璃杯，並開放多款農特飲品免費試飲，打造「好吃、好玩、又好買」的全方位體驗。

適逢花蓮縣光復鄉遭遇天災，主題館號召全民送暖。凡購買年度限量造型玻璃杯之所得，將結合館內業者愛心款項，全數捐贈至衛福部「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，盼匯聚社會力量，協助災區加速重建，展現「同島一心」的溫暖力量。

「臺灣優質農產主題館」誠摯邀請民眾一同參與，在茶香環繞的盛會中，品味臺灣農村社區的真實風土與創意，並以實際行動支持在地優質產業與社會公益。

臺灣優質農產主題館網羅26家優質業者與產品，以實際行動支持在地優質產業。農村水保署／提供
臺灣優質農產主題館網羅26家優質業者與產品，以實際行動支持在地優質產業。農村水保署／提供
中職中信兄弟隊Passion Sisters啦啦隊成員帶來活力熱舞，炒熱現場氣氛。農村水保署／提供
中職中信兄弟隊Passion Sisters啦啦隊成員帶來活力熱舞，炒熱現場氣氛。農村水保署／提供

農業 消費

