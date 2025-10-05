多生多領 中彰明年加碼生育津貼

為因應少子女化衝擊，台中、彰化都計畫從明年起，調高生育津貼，刺激人口成長。台中市計畫第3胎以上，每胎增加補助1萬元，第3胎3萬元、第4胎4萬元；彰化縣目前每胎補助3萬元，擬依胎數增加補助，最高可補助9萬元。

台中市2022年起，生育津貼從每胎1萬元翻倍為2萬元，台中市長盧秀燕推出「台中愛胎萬」計畫，明年起生育津貼再加碼，第1名、第2名子女仍補助2萬元，第3胎以上每胎多補助1萬元，也就是說第3胎3萬、第4胎4萬元，以減輕多子女家庭的經濟壓力。

彰化縣是六都以外的百萬人口大縣，到今年8月底已滑落不到122萬人。彰化縣長王惠美昨天到北斗鎮參加寶斗良緣節，看到台下百對年輕男女，不禁有感而發。她說，彰化縣目前每生1胎是3萬元生育補助，縣政府正擬訂辦法增加每胎補助，等送到縣議會審議通過，明年開始實施。

縣府社會處表示，具體方案要等縣長決定，並獲縣議會審議通過。

初步規畫將參考其他縣市和縣內各鄉鎮市的生育補助辦法，每胎次增加補助款，縣政府第1胎補助發給3萬元，第2胎4至5萬元，第3胎5至7萬元，第4胎、雙胞胎、三胞胎以此類推，最高補助不超過9萬元。

彰化縣26鄉鎮市只有芳苑鄉送生育禮盒，明年起改送3千元禮金，彰化縣成為各鄉鎮市都發放生育津貼的縣市。

南投縣草屯鎮除了原有生育津貼第1、2胎4萬元，第3胎6萬元，第4胎7萬元外，2026年起實施「兒童生日禮金」政策。符合資格的1至5歲在地幼童，每年可領取2萬元生日禮金，預計每年約有600名新生兒受惠，鼓勵生育並吸引外地人口入籍，預計每年需編列約6000萬元預算。

南投集集鎮公所則推出「移居集集送好禮」專案，只要在2025年9月1日至2026年5月31日期間，將戶籍遷入南投集集鎮，並持續設籍到2026年8月31日者，每人就能領取5000元設籍禮金，活動期間設籍的新生兒，除了南投原有的生育補助，也可額外拿到5000元禮金。

至於桃園市、苗栗縣及新竹縣市明年均暫無生育津貼加碼的計畫。