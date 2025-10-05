加碼催生 學者：不如改善養育與就業環境

我國少子女化問題嚴峻，根據內政部推估，今年全年新生兒人數恐跌破12萬人，屢創新低。行政院喊出擴大生育補助至每胎10萬元，各縣市、鄉鎮紛紛加碼，更鼓勵已生育的夫妻多生小孩。學者認為，發津貼或禮金效果有限，改善就業與教育環境，才可能「催生」。

各縣市加碼生育津貼，財源較雄厚的鄉鎮市公所也不吝發紅包。以南投草屯為例，每胎生育津貼從4萬至7萬不等，每年新增600多名新生兒。彰化北斗每胎1萬至2萬，多胞胎再加碼，讓人口數撐在3.3萬人。

台中教育大學主秘陳盛賢表示，台灣已發展成六都生活圈，以大台中為例，台中市的工作機會、社會福利及教育資源多，往往把周邊的彰投人口磁吸過來，只靠單次生育津貼，補助效果有限，甚至會有領完錢就遷走的現象。

陳盛賢說，單次補助效果不大，應該仿效法國、德國、加拿大等國祭出兒童津貼，以兒童為對象每年直接發津貼，讓家長更有感；而且不只發錢，托育或教育支出可祭出更多補助，減輕家長負擔，催生效果才明顯。

大葉大學助理教授施建彬指出，提高生育津貼對特定族群有短期誘因，促使有生育意願的民眾生小孩，但對於高社經地位者誘因不強，政府應投入建構生育之後的養育、教育環境。

施建彬表示，台灣早年把傳宗接代當成家庭責任，家族成員會幫忙帶小孩，近年轉型為個人主義，照顧孩子是自己的事，政府要分攤養育責任，否則年輕人找不到資源照顧孩子，即使提高生育補助，也難見效果。