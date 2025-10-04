快訊

香菜控快來！彰化北斗開發香菜水餃、肉圓 農會買得到

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗鎮農會總幹事陳瑩昇致力開發農特產品，推薦北斗香菜肉圓。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗鎮農會總幹事陳瑩昇致力開發農特產品，推薦北斗香菜肉圓。記者簡慧珍／攝影

彰化縣北斗鎮農會年年有創意，繼搶救低價高麗菜推出高麗菜水餃，今年針對北斗鎮特產芫荽開發香菜肉圓，今舉辦「芫味覺醒－香菜總動芫」產業文化活動並發表新產品，吸引逾千人次參加，逛市集、手做五菜蔬菜捲，活動從上午熱鬧到下午。

大北斗地區是全台香菜主力生產區，產量占全台8成以上，今年丹娜絲颱風豪雨過後又經多次颱風外圍環流和大雨，香菜受損嚴重，完好的特級香菜價格最高飆到每公斤1250元，直到今天每公斤均價仍要290元，北斗鎮農會販售的香菜豬肉包子因此成本大漲「賣1個、賠2個」，但為發揚北斗農特產品進而製作香菜肉圓。

「芫味覺醒－香菜總動芫」產業文化活動，搭配結合國產米糧創新行銷及禽畜產品推廣行銷計畫，設有70個產特農品攤位，從北斗花卉產銷班展售鮮花、北斗鎮農會香菜包子和水餃到各鄉鎮農會推廣蜂蜜、蔬果，應有盡有。

活動抽獎帶來一波波人潮，鹿港黃姓鎮民來逛市集幸運抽中最大獎iPone17，她歸功北斗奠安宮媽祖、白沙屯媽祖保佑。

縣長王惠美趕到致詞表示，北斗鎮農會長期積極協助農民推廣優質農產品，選用農藥檢測合格的香菜，以冷凍乾燥技術保留原味，已推出香菜豬肉水餃、香菜豬肉包及香菜乾拌麵，廣受消費者歡迎，這次新產品香菜肉圓外有著晶瑩剔透Q彈的外皮，內有台灣豬肉與香菜，口感層次分明又鮮甜，喜歡香菜的老饕一口咬下保證頰齒留香。

北斗鎮農會「三巨頭」理事長廖泳達、常務監事黃萬乙、總幹事陳瑩昇到場，立法委員謝衣鳯、陳素月、黃秀芳和行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧、農業部官員、各級民代30多人出席，活動會場香菜水餃、烤大豬、炸雞翅、炸雞腿、鴨肉米糕等限量免費試吃活動，人潮滾滾。

北斗鎮農會總幹事陳瑩昇說，農會為推廣北斗特產香菜（芫荽）不斷研發新產品，今年結合北斗鎮具代表性特色小吃-肉圓與農特產品香菜，讓香菜不再只是配角，而是升格為料理的主角，希望「香菜控」一吃成主顧，能接受香菜氣味的也來試吃，感受別具風味的香菜肉圓；可至北斗鎮農會或官網購買。

彰化縣北斗鎮農會舉辦「芫味覺醒－香菜總動芫」產業文化活動，逾千人次參加。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗鎮農會舉辦「芫味覺醒－香菜總動芫」產業文化活動，逾千人次參加。記者簡慧珍／攝影

香菜 農會 豬肉 肉圓 彰化

