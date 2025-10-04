彰化北斗「寶斗良緣節」 王惠美發紅包：1年內締結良緣加碼送結婚禮

農曆8月15日不只是中秋節，也是月下老人壽誕日，百對未婚青年男女今到彰化縣北斗奠安宮參加寶斗良緣節，透過團體參拜神祉、共進午餐、玩遊戲互相認識和增進友誼；起初青年男女靦腆，用過午餐後逐漸熟悉，下午活動結束時有的互留聯絡方式。

寶斗是北斗鎮舊名，彰化縣北斗觀光產業促進會主辦、北斗奠安宮協辦寶斗良緣節，奠安宮志工昨搭起粉色氣球拱門，在宮廟前埕布置「愛情來了」會場，莊嚴廟宇廣場頓時浪漫氣氛爆表，今參加的青年男女報到後領取月老配對卡和紀念品後就座，另有許多年輕信眾在服務台登記「好人緣」，志在參加活動不在尋找人生另一半。

北斗奠安宮董事長陳在開幕典禮致詞指出，北斗奠安宮月下老人來歷與眾不同，非奠安宮請來，而是信眾敬獻，因此紅線靈驗，增進人緣也是很靈感。

縣長王惠美趕來共同主持開幕典禮，並表示，寶斗良緣節有兩個意義，第一是求月老庇佑大家覓得良緣及好人緣，另一是參加活動後順遊北斗商圈，今參加活動的青年男女在未來一年內，因為一年後她任期到了就無法兌現現在承諾，未來一年內締結良緣她加碼送好禮贊助光彩。

北斗鎮觀光產促會理事長吳季冰說，北斗奠安宮協辦活動，奠安媽以嫁女兒心情庇護大家，她和觀光產促會相信在奠安媽信仰、月老牽良緣之下，台灣社會與北斗鎮都人丁興旺、北斗商圈繁榮，參加活動有意婚配者覓得良緣，單純參加活動的獲得好人緣為人生、事業助攻。

寶斗良緣節嚴謹查核報名者資格，百對通過嚴選的青年男女到奠安宮二樓參拜媽祖、月老，接著逛產促會攤位，憑活動餐券兌換美食再回到二樓迴廊共進玫瑰燭光午餐並交換月老卡，青年男女經過多個活動逐漸破冰，中午過後開始交談，下午有的互留聯絡方式和資料，開啟「寶斗良緣」新篇章。