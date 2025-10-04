舊台汽彰化車站變身親子樂園 明天有中秋市集還可摸彩

快訊

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
位在彰化市民生地下道邊的原台汽客運彰化車站用地，建商在未施工前，先行開闢為深富童趣的親子園區，親子可以造訪「三隻小豬的家」。記者劉明岩／攝影
位在彰化市民生地下道邊的原台汽客運彰化車站用地，建商在未施工前，先行開闢為深富童趣的親子園區，親子可以造訪「三隻小豬的家」。記者劉明岩／攝影

建商推案宣傳，猛打廣告或大型看板不見得深入人心，有建商將在彰化市區推建案，未動工前，先將基地打造為親子園區，明天還將舉辦中秋市集，規劃多項親子活動與美食攤位，還可抽獎及摸彩，邀親子歡度中秋佳節，類似做法在彰化並不多見。

彰化縣政府建設處肯定建商的做法，在建築基地未開發前，如果先開闢為公益性設施，即可避免因閒置成為髒亂點，更可以提升公司形象，也是另類的宣傳。

此一建案基地為舊台汽客運彰化車站土地，臨近彰化火車站、扇形車庫及三民路、民生路鬧區，占地1600多坪，建商擬興建住宅大樓，號稱要打造彰化的新地標。

從今年6月起，這處舊台汽客運的老舊建築，出現一隻「爬牆的萌萌大貓」正在搖巴，牆上則彩繪各種立體圖案，層層堆疊的小汽車、南瓜、招財貓、耳機等童趣手繪，園區內還有三隻小豬的家、發光大樹與夢幻雲朵巴士等裝置藝術，吸引市民目光，還成為打卡熱點。

建商表示，希望透過地景藝術與公共空間活化，營造城市新風貌，親子園區已有上萬人次入園，也常舉辦親子活動。配合中秋節連假，坤悦開發訂明天（5日）下午4點舉辦「芊動中秋潮市集」，邀請民眾到場同樂。

活動期間，上傳與「爬牆大貓」合影照片通過核定者，可獲得園遊券乙張。現場規劃多項親子活動與美食攤位，包括氣墊樂園、魔幻氣球秀、手作體驗、窯烤披薩、酒吧與胖卡餐車等，並有抽獎及摸彩活動。

位在彰化市民生地下道邊的原台汽客運彰化車站用地，建商在未施工前，先行開闢為深富童趣的親子園區，生動有趣的巨型彩繪牆，十分吸睛。記者劉明岩／攝影
位在彰化市民生地下道邊的原台汽客運彰化車站用地，建商在未施工前，先行開闢為深富童趣的親子園區，生動有趣的巨型彩繪牆，十分吸睛。記者劉明岩／攝影

