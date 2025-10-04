快訊

最高每胎9萬元！彰化人口續跌加碼生育津貼 生愈多胎領愈多

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長王惠美今參加北斗鎮寶斗良緣節，和北斗奠安宮董事長陳在、北斗觀光產業促進會理事長吳季冰等人，共同主持活動開幕典禮。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美今參加北斗鎮寶斗良緣節，和北斗奠安宮董事長陳在、北斗觀光產業促進會理事長吳季冰等人，共同主持活動開幕典禮。記者簡慧珍／攝影

彰化縣是六都以外的百萬人口大縣但人口遞減，到今年8月底已不足122萬人，縣政府擬訂生育津貼加碼政策，將提交今年11月縣議會定期大會審議，若獲通過，明年起符合資格的縣民生育津貼，單次最高可獲得7至9萬元補助。

彰化縣長王惠美今到北斗鎮參加寶斗良緣節，看到台下百對年輕男女，不禁有感而發。她說，縣政府持續做很多福利，0到2歲幼兒送到縣立育嬰中心免費照顧，現在每生一胎是3萬元生育補助，縣政府正擬訂辦法增加每胎補助，等送到縣議會審議通過，明年開始實施。

縣府表示，生育補助加碼案正研議中，要等縣長裁決定案再公布，原則上參考其它縣市和縣內各鄉鎮市的生育補助辦法，每胎次增加補助款，目前第一胎補助3萬元，第二胎發給4至5萬元，第三胎發給5至7萬元，第四胎、雙胞胎、三胞胎以此類推，最高補助不超過9萬元。

縣政府人員也說，現階段規定新生兒父母之一方設籍並實際居住彰化縣滿1年以上（以新生兒出生日期往前推算），且中途未遷出者，因補助金額提高，設籍加嚴程度研議中，可確定的是不限制生完、領完津貼就遷戶籍，等要生產前一年又遷回來這種不能領的「懲罰條款」。

彰化縣26鄉鎮市，唯芳苑鄉送生育禮盒，鄉公所和鄉代會已決定明年起改送3千元禮金，彰化縣將成為全國少數各鄉鎮市都發放生育津貼的縣市。

大葉大學助理教授、心理學博士施建彬指出，提高生育津貼對特定族群會產生短期誘因，促使有生育意願的民眾就決定生育孩子，但對高社經地位的民眾或許誘因不強，政府要做的是築構生育之後養育及教育的環境。

施建彬表示，台灣早年民眾把傳宗接代當成家庭責任，家族成員會互相幫忙帶孩子，台灣近年從集體主義轉型為個人主義，強調自我意識，照顧孩子自己的事，家族成員不見得伸手幫忙，政府必須建構系統把養育下一代分交給大家來承擔，否則年輕人找不到資源照顧孩子，即使提高生育補助也效果不大。

