南投茶博今開幕成親子遊樂場 為期9天挑戰百萬人潮大關

第15屆「南投世界茶業博覽會」今天開幕，為期9天。首日湧現大批參觀人潮。縣長許淑華親啟去年封存茶甕，象徵茶文化傳承，並歡迎民眾把握機會到南投品茶、購茶。許淑華指出，今年結合10日國慶焰火活動，預估茶博將突破百萬人次參觀。

開幕典禮於中興新村大操場舉行，立委馬文君、游顥、麥玉珍等到場支持。許淑華表示，依過往經驗，平日參觀人次約5至6萬，假日可超過10萬，去年達97萬人次。今年因有兩個連假及國慶焰火加持，將帶動整體觀光及買氣。縣府也規劃6條接駁路線，南投市路邊停車免收費，並建議民眾提早安排行程。

為提升參觀舒適度，今年茶博展館全數採室內空調。雖中興會堂整修導致展館有所異動，仍維持35個展館、超過300個攤位。包括深受喜愛的南投青農館、品味南投永續館、休閒農業館，以及各農會設置的特色展館。

今天中午在南投縣農工商會展中心舉辦「千人茶宴」，席開115桌，縣長許淑華和南投縣同鄉會聯合總會長林哲生及貴賓一同開席。餐點以茶葉及南投農特產入菜，包括蟲草玉盅烏骨湯、玉露信義鱘龍鮮、松露百菇龍膽湯及魚池紅玉奶油餅等九道佳餚，讓鄉親與遊客以舌尖環遊南投各鄉鎮，體驗茶文化與在地食材的千變萬化韻味。

茶博今年還安排茶與音樂饗宴、古式炒茶、徒手秤茶及「舞動茶香」體驗，「黃金品茗館」可品嘗台灣特等茶，「國際茶席館」呈現波斯、印度、日本及西藏酥油茶等異國茶藝；另設咖啡可可區、農特產品及茶器美食區，提供完整茶文化與地方風味體驗。

晚間「一心二夜演唱會」由「經典之夜」率先登場，邀請羅大佑壓軸演出，與李建復、金智娟、鄭怡、王海玲輪番上陣，胡德夫的歌聲渾厚溫暖，展現民歌最純粹的魅力。羅大佑帶來「童年」、「戀曲1990」等經典曲目，勾起無數人青春回憶。

此外，今年茶博推出「南投茶鄉小旅行」三條路線，遊客可至竹山、鹿谷、名間等茶鄉，體驗在地特色料理及茶文化。配合國慶焰火，現場提供定時及外語導覽服務，期望吸引國際旅客參與。